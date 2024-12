A- A+

REFORÇO Náutico anuncia contratação do zagueiro Fagner Alemão, ex-Operário Jogador, de 34 anos, é o sétimo reforço contratado pelo Timbu para a próxima temporada

O Náutico oficializou mais um reforço para a temporada de 2025. Na tarde deste sábado (21), o Timbu anunciou a contratação do zagueiro Fagner Alemão, de 34 anos, que disputou a Série B deste ano pelo Operário.

Formado nas categorias de base do Atlético Rondoniense, o novo contratado do Timbu também soma passagens por Chapecoense, Brusque e Avaí. No futebol internacional, atuou pelo Al-Hazm, da Arábia Saudita.

Pelo Operário, Fagner atuou em quatro temporadas: 2015, 2022, 2023 e 2024. Ao todo, foram 39 jogos disputados com a camisa da equipe paranaense e um gol marcado.

Na passagem mais recente pelo Fantasma, em 2024, o defensor atuou em 24 jogos entre o Estadual, a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro.

Alemão é o terceiro zagueiro anunciado pelo Timbu para a próxima temporada. Antes dele, o Alvirrubro anunciou os defensores Rayan e Léo Coltro.

