Náutico lança novo terceiro uniforme para a temporada de 2025; veja detalhes

O Náutico apresentou, neste sábado (21), o seu novo terceiro uniforme para a temporada de 2025.

Confeccionado pela Diadora, atual fornecedora de materiais esportivos do Alvirrubro, o novo manto é dividido com um lado em vermelho e outro em branco, além de conter as iniciais do clube "CNC".

Esta será a segunda vez que o Náutico utilizará este modelo de camisa. O novo uniforme remete à camisa utilizada em 2015, quando o clube tinha a Umbro como fornecedora.

Camisa do Náutico em 2015, fabricada pela Umbro. Foto: Reprodução/Redes sociais.

Os torcedores alvirrubros podem garantir o novo uniforme na Timbushop, loja oficial do Timbu. O modelo torcedor custa R$ 299,90, enquanto o modelo jogador está sendo vendido por R$ 399,90.

Confira imagens do novo terceiro uniforme do Náutico:

