Futebol Com gol de Arnaldo, Náutico vence por 1x0 jogo-treino contra o América-RN Foi o segundo teste do Timbu na pré-temporada antes da estreia oficial, dia 12 de janeiro, contra o Petrolina, pelo Campeonato Pernambucano

No segundo jogo-treino da pré-temporada 2025, disputado nesta quinta (19), no Centro de Treinamento Wilson Campos, o Náutico derrotou o América-RN por 1x0, com gol de Arnaldo. Anteriormente, o Timbu tinha empatado em 1x1 com o Jaguar, atual campeão da Série A2 do Campeonato Pernambucano.

Como prometido, o técnico Marquinhos Santos promoveu diversas mudanças na equipe titular que tinha começado o jogo-treino anterior. O goleiro Wellerson foi o único que permaneceu, com todos os atletas de linha mudados. O jogo-treino teve estantes, como o zagueiro Rayan e o atacante Geovane, assim como remanescentes que ainda não tinham atuado, como Paulo Sérgio e Bruno Mezenga.

O Náutico começou o duelo com Wellerson; Arnaldo, Felipe Santana, Rayan e Luiz Paulo; Igor Pereira, Renato Alves, Patrick Allan e Geovane; Paulo Sérgio e Bruno Mezenga. No decorrer do jogo, entraram três reforços: o zagueiro Léo Coltro e os atacantes Hélio Borges e Samuel Otusanya (que marcou diante do Jaguar). Além deles, foram acionados Samuel, Maranhão, Eduardo e Kayon.

A estreia oficial do Náutico na temporada 2025 será dia 12 de janeiro, contra o Petrolina, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano.

