Futebol Náutico: jogo-treino contra o América-RN deve ter novidades na escalação, diz Marquinhos Santos Após utilizar um time formado por atletas da base, técnico do Timbu diz que vai acionar peças que renovaram com o clube; jogadores que estavam emprestados ainda ficarão fora

O Náutico terá novidades no segundo jogo-treino da pré-temporada 2025, nesta quinta (19), contra o América-RN. Após utilizar atletas das divisões de base no duelo diante do Jaguar, no Centro de Treinamento Wilson Campos, empatado em 1x1, o técnico Marquinhos Santos destacou que pretende acionar algumas peças que renovaram com o clube e que já estavam treinando com o grupo desde o início dos trabalhos. Quanto aos nomes que retornaram de empréstimo, a palavra de ordem é cautela.

“Dentro do que já planejamos para a segunda partida, a gente já vai inserir alguns atletas que já estavam aqui (de contrato renovado). Os que chegaram dia 16 ainda não apresentaram condições físicas para disputar o jogo. Mesmo em um volume de 70, 80 minutos, o risco ainda é alto porque acabaram de se apresentar, com 15 a 20 dias de férias após o término da Série B. Eles vão precisar de um tempo maior”, frisou o treinador.

Os jogadores que estavam emprestados a clubes de Série B são Sousa e Marco Antônio, meias que estavam no Amazonas e CRB, respectivamente. A dupla não estará em campo diante do América-RN. No caso dos laterais Arnaldo e Luiz Paulo, dos meias Renato Alves e Patrick Allan e dos atacantes Bruno Mezenga e Paulo Sérgio, a possibilidade é que alguns ganhem a primeira oportunidade na pré-temporada.

Em contrapartida, o momento também será de dar ainda mais minutos para atletas que não tiveram o mesmo espaço em 2024. Caso do atacante Kayon, que ficou fora de boa parte do ano devido uma lesão no joelho.

“É difícil voltar a atuar quando a temporada já está no meio, com os caras em um ritmo acima, sem a mesma intensidade dos outros. Agora será fundamental ter esses jogos-treino, estar junto do grupo, igual a todos, tendo as mesmas oportunidades e o mesmo ritmo para unir forças no decorrer do ano”, afirmou o atacante, já focando no emate diante do América-RN.

“Será um jogo-treino importante, contra um clube de grandeza enorme também. Será um teste bom e creio que, se implementarmos tudo que o professor pedir, tem tudo para ser uma grande partida, conseguindo a vitória”, finalizou.

Estreia

Mesmo em pouco tempo de trabalho, Marquinhos já observou evolução no grupo, citando que o foco é em preparar a equipe para a estreia da temporada. O primeiro jogo oficial do Náutico em 2025 será contra o Petrolina, nos Aflitos, no dia 12 de janeiro.

“Tenho orgulho e satisfação de desenvolver o trabalho na pré-temporada, vendo evolução física e um entendimento tático por parte dos atletas. Eles entenderam o modelo de jogo mesmo em pouco tempo. Não será o jogo de quinta que será determinante, mas sim a temporada. Mas, com outros atletas inseridos no ritmo de jogo, daremos continuidade ao trabalho pensando na estreia (no Campeonato Pernambucano)”, declarou.

Acerto

Autor do gol diante do Jaguar, o atacante nigeriano Samuel Otusanya, de 20 anos, deve continuar em definitivo no Náutico. O jogador pertence ao América, que desembolsou cerca de R$ 360 mil para contratá-lo junto ao Haugesund, da Noruega, mas está em fase de testes no Timbu desde o início da pré-temporada e tem agradado a diretoria alvirrubra.

