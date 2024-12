A- A+

Futebol Náutico empata com Jaguar em primeiro jogo-treino da pré-temporada Timbu terá mais outro desafio na quinta (19), contra o América-RN, no Centro de Treinamento Wilson Campos

No primeiro jogo-treino do Náutico na pré-temporada 2025, a equipe empatou em 1x1 com o Jaguar, atual campeão da Série A2 do Campeonato Pernambucano. O confronto, realizado no Centro de Treinamento Wilson Campos, teve o nigeriano Samuel Otusanya como autor do gol alvirrubro - o jogador veio do América e está em fase de testes no clube.

O Náutico entrou em campo com um time repleto de atletas da base, que estarão em janeiro representando o Timbu na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Timbu começou com Wellerson; Juan, Gledson, Índio e Vini; Samuel, Maranhão e Felipe Redaelli; Kayon, Thalissinho e Samuel Otusanya. No decorrer do confronto, entraram Guilherme, Halan, Eduardo, Caio e Lukayan.

O próximo compromisso do Náutico é quinta (19), também no CT Wilson Campos, contra o América-RN.

