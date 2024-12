A- A+

Futebol Presença na Copa do Brasil será primeiro grande aporte financeiro do Náutico em 2025 Timbu volta à competição após ter ficado fora em 2024; premiação deste ano por participação ainda não foi definida

Enquanto ainda não concretiza a negociação com o grupo de investidores que deseja adquirir 90% das ações do clube, transformando em Sociedade Anônima de Futebol (SAF), o Náutico vai se apegando ao que já tem assegurado para iniciar 2025 com um orçamento menos apertado. Caso da presença na Copa do Brasil do ano que vem.

Em 2024, o Náutico não disputou a Copa do Brasil. A ausência foi provocada pela eliminação nas quartas de final do Campeonato Pernambucano de 2023, para o Salgueiro, nas penalidades. Sem a competição nacional, o Timbu deixou de ganhar, de cara, aproximadamente R$ 800 mil - valor que poderia aumentar em caso de classificação.

Neste ano, porém, o Náutico retornará ao mata-mata nacional. O adversário da primeira fase ainda não foi definido, mas já é possível fazer uma projeção do que o Timbu terá pela frente. A tendência é que os alvirrubros fiquem no Pote C da competição, ao lado de Novorizontino, Tombense, CSA, ABC, Remo, Amazonas, Confiança, Ferroviário e Botafogo-PB.

Neste cenário, o Timbu enfrentará uma das 10 equipes que integram o Pote G: Boavista, Parnahyba, Maracanã, Santa Cruz-RN, Gas, Rio Branco-ES, Rio Branco VN, Olaria, Portuguesa-SP ou Votuporanguense.

Pela participação, o Náutico deve garantir um valor igual ou acima de 2024. Cifras que podem ajudar o clube na construção do elenco para a temporada 2025.

Veja também

Guardiola faz mistério sobre o futuro e reacende sonho de treinar a Seleção Brasileira