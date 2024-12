Nautico oficializa contratação do zagueiro Rayan

A- A+

O Náutico oficializou besta quarta (11) a contratação do zagueiro Rayan. O jogador de 34 anos estava anteriormente no Londrina, disputando nove partidas pela Série C. O atleta também tem passagens por Guarani, Criciúma, Mirassol, Ponte Preta, Ferroviária-SP, RB Bragantino, Paraná, ASA, São Bernardo-SP, Santo André, São José-EC e Icasa.

Rayan pode ser um dos reforços utilizados pelo técnico Marquinhos Santos para os jogos-treino contra Jaguar, na próxima terça (17) e América-RN, na quinta (19), no Centro de Treinamento Wilson Campos.

Ex-Ponte Preta, Guarani, Londrina e Criciúma, o zagueiro Rayan é o nosso novo reforço para 2025. Que seja uma trajetória de sucesso com o nosso manto, Rayan! pic.twitter.com/fUcbVEGiaE — Náutico (@nauticope) December 11, 2024

Além de Rayan, o Náutico deve oficializar em breve a contratação do zagueiro Fagner Alemão, também de 34 anos, que estava no Operário-PR. O jogador já vestiu as camisas de Avaí, Brusque e Chapecoense, além de ter atuado no Al Hazm Rass, da Arábia Saudita.

A tendência é que o Náutico ainda busque mais dois zagueiros para 2025. Robson Reis e Odivan, remanescentes da temporada 2024 que estavam em fase final de recuperação de lesão, não serão aproveitados. O primeiro foi devolvido ao Santos, clube que o emprestou anteriormente ao Timbu.

