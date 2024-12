A- A+

Reforço Alvirrubro Náutico anuncia a chegada do lateral Marcos Ytalo, ex-Ceará Atleta de 28 anos disputou as última duas temporadas com a camisa do América-RN

O Náutico tem mais um atleta para o defensor de defesa. Nesta quinta-feira (26), o Timbu anunciou a chegada do lateral-direito Marcos Ytalo, atleta de 28 anos e que defendeu as cores do América-RN nas duas últimas temporadas.

Formado nas categorias de base do Ceará, Marcos Ytalo passou a ser utilizado na equipe principal do Vozão a partir de 2015, onde teve espaço até a temporada seguinte. A partir de 2017, o atleta circulou por alguns clubes do centro-sul do país, até retornar ao clube de origem em 2020, onde permaneceu por mais três anos.

Tem mais um reforço chegando!



Com passagens pelo América-RN e Ceará, o lateral-direito Marcos Ytalo é mais um jogador que irá reforçar o elenco do Náutico.



Seja bem-vindo e que seja o início de uma jornada de sucesso! pic.twitter.com/566fAQQ0oU — Náutico (@nauticope) December 26, 2024

Em 2023, o lateral transferiu-se ao Sampaio Corrêa e finalizou o ano no América-RN. Equipe onde viria se tornar um dos grandes destaques na disputa da Série D do último ano. Em 29 partidas com o Mecão, o Marcos fez 4 gols e deu duas assistências.

Concorrência

Para a disputa da próxima temporada, Marcos Ytalo terá a concorrência de um atleta que já está habituado nos Aflitos, o experiente Arnaldo. Em 2024, o lateral de 32 anos fez 34 partidas com a camisa alvirrubra e foi titular absoluto ao longo da temporada nos Aflitos.

Veja também

