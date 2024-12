A- A+

Sport Sub-20 do Sport encara o Laguna-RN em jogo-treino nesta segunda (30) Duelo tem como objetivo preparar os garotos rubro-negros para a estreia no Pernambucano

Em forma de preparação para a disputa do Campeonato Pernambucano, o time sub-20 do Sport realiza, às 15h desta segunda-feira (30), um jogo-treino no CT José de Andrade Médicis, em Paulista. O adversário será o Laguna-RN.

O duelo não terá transmissão ao vivo, mas as redes sociais dos "Leões da Base" vão informar sobre os principais fatos do confronto.

No compromisso, a equipe será dirigida pelo técnico interino César Lucena, responsável por dirigir o time também nas primeiras rodadas do Estadual. No dia 11 de janeiro, o Leão tem estreia marcada contra o Afogados, no Vianão.

Vale lembrar que o Sport vai iniciar o Pernambucano com o sub-20, porque a ideia do comitê gestor é conceder aos profissionais um período adequado de pré-temporada, a fim de evitar lesões e ampliar a performance durante o ano.

Veja também

Futebol Neymar marca gol e participa de outro em amistoso do Al-Hilal; confira