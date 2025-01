A- A+

Sport Sport: de volta ao batente, Pepa deseja "um grande 2025" ao clube Ausente nos primeiros dias de pré-temporada, treinador foi a novidade nesta quinta-feira (2), no CT leonino

Passada as festividades do fim de ano, o Sport deu início para valer na pré-temporada nesta quinta-feira (2). Ausente nos primeiros dias de trabalho, o técnico Pepa foi a "novidade" no CT José de Andrade Médicis, em Paulista.

Depois de curtir as férias junto à família em Portugal, o treinador deu o start nas atividades e aproveitou para desejar "um grande 2025" para o torcedor rubro-negro.

"Bom ano, um Feliz Natal, que já foi, e um grande 2025. Vamos embora!", falou o português às redes sociais do Leão.

De contrato renovado, Pepa é uma das esperanças da torcida para um bom ano. Contratado em setembro de 2024, após a demissão de Guto Ferreira, o comandante dirigiu o Sport em 16 jogos durante a campanha do acesso à Série A.

Ao todo, o aproveitamento foi de 64,6%, com nove vitórias, quatro empates e três derrotas.

