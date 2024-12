A- A+

Futebol Ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter era sócio-patrimonial do Sport; entenda a história Esse título foi entregue em 1977 por Roberto Moura, irmão do então presidente do Sport, José Moura

O falecimento do ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, no último domingo (29), trouxe à tona uma história curiosa entre o político e o Sport. Isso porque o ex-mandatário americano era sócio-patrimonial do Leão e com o número 15.000.

O título foi entregue em 1977 por Roberto Moura, irmão do então presidente do Sport, José Moura, em um jantar realizado pelo casal Camilo e Rose Steiner para receber a primeira-dama dos EUA, Rosalynn Carter.

Em nota, o Sport indicou que Rose Steiner era apaixonada pelo clube e compartilhava seu amor pelo durante suas visitas à casa dos Carter e também em ocasiões em que Rosalynn visitava o Recife. Os rubro-negros indicaram que a ex-primeira dama chegou a declarar-se torcedora do Sport.

Além disso, Rosalynn recebeu uma camisa do Sport com o número cinco, que era considerado seu número da sorte. Em pronunciamento, o Leão indicou que é “motivo de honra e orgulho ter tido uma conexão tão significativa com uma figura de tamanha relevância na história.Em nome de toda a nossa comunidade rubro-negra, oferecemos nossas condolências à família Carter”.

