Futebol Com retorno de Pepa, Sport se reapresenta nesta quinta (2) Com a presença do treinador, Leão deve iniciar os trabalhos com bola

O técnico Pepa será a grande novidade na reapresentação do Sport, marcada para esta quinta-feira (2), no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis. O profissional não estava no início dos trabalhos da pré-temporada, no dia 26 de dezembro do ano passado. Com a presença dele, o Leão deve iniciar os primeiros trabalhos com bola.

Na semana passada, os jogadores do Sport passaram por avaliações com os departamentos médico, físico e de fisiologia. Durante esse período, o clube anunciou a contratação de Carlos Brazil como novo gerente de futebol e o retorno de Luís Fernando Goulart como coordenador de performance.

O Sport também teve novidade na estrutura do departamento de futebol. O setor terá o comando de Guilherme Falcão, ao lado do executivo André Figueiredo. Raphael Campos será vice-presidente executivo.

Quanto ao elenco, o Sport oficializou a prorrogação do contrato do zagueiro Luciano Castán, com validade até o final de 2025, e o empréstimo oneroso do lateral-esquerdo Felipinho ao Juventude até o término da temporada.

O Sport estreia na temporada no dia 11 de janeiro, contra o Afogados, no Vianão, pelo Campeonato Pernambucano. O clube também terá ao longo do ano compromissos pela Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro.

