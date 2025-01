Santa Cruz x Treze: 7 mil ingressos foram vendidos até às 12h desta sexta (3)

A- A+

Após conseguir a liberação para receber público no Arruda, neste sábado (4), diante do Treze-PB, pela Pré-Copa do Nordeste, o Santa Cruz informou que 7 mil ingressos foram vendidos até às 12h desta sexta-feira (3).

Para a primeira "decisão" do ano, o estádio José do Rego Maciel poderá receber, no máximo, 26.500 pessoas. A capacidade foi acordada em reunião entre SDS, Defesa Civil do Recife, Batalhão de Choque, GGCIODS, SEPDEC, DPO PM-PE e o Santa Cruz.

Ingressos

O torcedor que preferir adquirir o ingresso de forma online pode comprá-lo através do site do clube neste link.

Na bilheteria geral e setor de arrecadação do Arruda, as vendas acontecerão nesta sexta-feira (3) entre 9h e 20h. No sábado (4), entre 9h e o final do primeiro tempo. Os setores liberados para os torcedores são: sociais, cadeiras (com interdição parcial pelas obras em andamento), arquibancada inferior (com interdição parcial pelas obras em andamento entre o escudo e início da rua das moças).

De acordo com a assessoria da Cobra Coral, para o jogo contra o Treze-PB, a bilheteria geral funcionará na Rua das Moças.

Preço e vendas

Cadeira de aluguel: R$ 120,00

Cadeira proprietário não sócio: R$ 80,00

Cadeira sócio: R$ 60,00

Cadeira proprietário/sócio: R$ 40,00

Conselho não sócio: R$ 80,00

Conselho sócio: 40,00

Camarote: R$ 40,00

Arquibancadas: R$ 30,00 (meia), R$ 60,00 (inteira)

Sociais: R$ 30,00

Sócios precisam fazer o check-in no site

Sócio Coral Torcedor: 50% na compra de 1 ingresso

Sócio Coral Bronze: ingresso gratuito arquibancada do escudo e atrás da barra (canal)

Sócio Coral Prata: ingresso gratuito sociais, arquibancada escudo e atrás da barra (canal)

Sócio Coral Ouro: ingresso gratuito nos setores de cadeiras, sociais, arquibancada escudo, arquibancada atrás da barra (canal)

