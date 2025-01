A- A+

Arruda Santa Cruz: PM-PE anuncia que laudo de liberação do Arruda só será concluído nesta sexta-feira (03) Tricolor joga diante do Treze, neste sábado (04), no Arruda, mas ainda com indefinição sobre presença de público

O Santa Cruz segue com a novela da possível liberação do Estádio do Arruda para o confronto da primeira fase da Pré-Copa do Nordeste. Nesta quinta-feira (02), a Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE), por meio do Batalhão de Choque, realizou vistoria na casa tricolor e declarou em nota oficial que a previsão é que o laudo com o resultado seja apresentado amanhã (03).

A menos de 48 horas para o confronto diante do Treze-PB, pela primeira fase da Pré-Copa do Nordeste, o Santa Cruz ainda vive a indefinição se poderá contar com a presença do seu torcedor em campo. Pela parte do Corpo de Bombeiros, o Tricolor obteve a celebração de um termo de compromisso, autorizando o estádio para um público de 30 mil torcedores.

Contudo, há ainda a necessidade de outros passos. Que passa pela liberação da Polícia Militar para a possível presença da torcida. Para, enfim, poder iniciar todo o processo de venda de ingressos e demais operações para a partida.

Conforme o Plano Geral de Ação (de Segurança, Transporte e Contingências) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o documento foi elaborado visando atender às determinações da Lei Geral do Esporte (LGE). Que por sua vez, no artigo 143 determina: "É direito do espectador que os ingressos para as partidas integrantes de competições em que compitam atletas profissionais sejam colocados à venda até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da partida correspondente".

Procurado pela reportagem para saber sobre o possível início de venda de ingressos, o Santa Cruz ainda não se pronunciou.

Expectativa

Com o longo período sem jogos devido ao calendário curto na temporada passada, a expectativa é de casa cheia para o primeiro compromisso da Cobra Coral no ano. Mesmo sem ter o martelo batido sobre a situação, o lateral-direito Toty falou sobre a expectativa de ter o Arruda lotado no próximo duelo.

"O clube vive de competições, é o que dá vida a ele, quanto mais disputas melhor, seja para os funcionários ou para torcida, que já vem numa situação difícil de acompanhar os jogos da equipe, sem calendário. Esperamos que eles lotem esse estádio, sei que estão desde o Pernambucano do ano passado, quando ainda tinha a situação de entrar ou não na última Série D, estavam todos empolgados, mas infelizmente teve a quebra dessa sequência".

"Sei que eles (torcedores) estão bem ansiosos para vir ao Estádio, nós também pedimos a presença deles, de coração mesmo, que nos apoiem, não só nesse fim de semana, já que é somente o pontapé inicial. Que não nos deixem de incentivar, que tenham paciência com os novatos, que são atletas que querem vencer. Portanto, venham, nos ajude, porque junto de vocês que somos mais fortes", pediu o jogador.

Nota

"A Polícia Militar de Pernambuco, por meio do Batalhão de Choque, realizou nesta quinta-feira (02) vistoria no Estádio do Santa Cruz. A previsão é que o laudo com o resultado seja apresentado nesta sexta-feira (03)".

