Futebol Santa Cruz consegue liberação do Arruda junto ao Corpo de Bombeiros Tricolor receberá o Treze, no próximo sábado (04), às 16h, pela Pré-Copa do Nordeste

O Santa Cruz pode estar mais próximo de poder receber público na Pré-Copa do Nordeste. O Tricolor do Arruda obteve, nesta segunda-feira (30), o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), com validade até o fim de 2025. Próximo passo será a vistoria da Polícia Militar, para então iniciar as vendas de ingressos.

Segundo nota divulgada pelo Santa Cruz, o jogo contra o Treze-PB, no próximo sábado (04), no Estádio do Arruda, poderá contar com a presença de 30 mil torcedores entre cadeiras, arquibancadas e sociais.

Porém, nem tudo ainda está definido. O próximo passo será a vistoria da Polícia Militar, para então o Santa Cruz iniciar a venda de ingressos. Ainda conforme o Tricolor, todas as exigências foram cumpridas e a previsão de conclusão do processo está para a próxima quinta-feira (02).

Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) confirmou que uma vistoria técnica foi realizada na última segunda-feira (23) e que um termo de compromisso foi acordado entre as partes. Ainda não há uma data estabelecida para essa assinatura.

"O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) realizou, na última segunda-feira (23), vistoria técnica no Estádio do Arruda, em Recife. Após realização da vistoria ficou estabelecida a celebração de Termo de Compromisso, entre o Clube e o CBMPE, que formalizará as adequações necessárias para que o estádio esteja regularizado em relação às normas de segurança, contra incêndio e pânico.



Após a assinatura desse termo, o estádio será liberado, pelo Corpo de Bombeiros que segue acompanhando o processo e reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar da população pernambucana".

