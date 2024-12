A- A+

Tricolor Santa Cruz: com respaldo do treinador, Michel Bennech garante estar pronto para atuar Zagueiro de 25 anos foi apresentado nesta sexta-feira (27)

O Santa Cruz está cada vez mais perto da estreia na temporada de 2025, mas já vive um cenário de incerteza no setor de zaga. Com as lesões de Genílson e Ítalo Melo, além de Everton Sena ainda em período de transição, o novato Michel Bennech aparece como uma das poucas opções para o duelo contra o Treze-PB, pela Pré-Copa do Nordeste.

Apresentado oficialmente no Arruda nesta sexta-feira (27), o zagueiro de 25 anos esteve no Retrô nas duas últimas temporadas e em 2024 conquistou o título da Série D com o próprio Itamar Schülle, hoje comandante tricolor. O jogador contou que não teve dúvidas quando o chamado aconteceu e acredita que a adaptação será rápida.

“Estou muito feliz de estar aqui no Santa Cruz. Quando o professor Itamar me ligou, não pensei duas vezes. Como já tinha trabalhado com ele no Retrô, acredito que minha adaptação aqui vai ser mais rápida, conheço o trabalho dele", argumentou o defensor.

Disponíveis

No atual plantel tricolor, o clube possui um total de oito zagueiros no time principal. Porém, Genílson e Ítalo Melo possuem lesões sérias no tendão de Aquiles, bem como Everton Sena, que ainda está em fase de transição após dores na perna, somando três atletas ainda longe das melhores condições.

Michel Bennech, Everton Sena e William Alves são umas das peças do setor de zaga do Santa Cruz - Evelyn Victoria

Ruan Robert e Wylliam, atletas formados na base, complementam o setor. Dos mais experientes e com boa forma física no atual momento, Itamar tem à disposição William Alves, Matheus Vinícius e Michel Bennech, que garante estar pronto.

“Minhas condições físicas estão boas. Não deixei de me cuidar e se o professor precisar de mim já nesse jogo contra o Treze, estarei apto para atuar”, garantiu.

Decisão



Marcado para o primeiro final de semana de janeiro, o Santa Cruz enfrenta o Treze-PB, no Arruda, pela primeira fase da Pré-Copa do Nordeste. A partida é de caráter eliminatório de jogo único e caso persista empate nos 90 minutos, a vaga será decidida nos pênaltis.

Se avançar, o Tricolor vai torcer para que pelo menos um dos quatro times de melhor ranking em 2024 - CSA, ABC, Ferroviário e Botafogo-PB - seja eliminado para também trazer o segundo “mata” ao Arruda.



