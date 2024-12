A- A+

Futebol Ídolo do Santa Cruz, Dênis Marques volta a jogar futebol profissional após 10 anos Atacante irá disputar o Campeonato Alagoano pelo Murici e já treina com o elenco

Um bom artilheiro ao futebol torna. Após uma década, o atacante Dênis Marques, de 43 anos, está de volta aos gramados. O jogador irá disputar o Campeonato Alagoano na próxima temporada pelo Murici.

Apesar de ser revelado pelo Mogi Mirim-SP, Dênis Marques ganhou destaque nacional jogando pelo Athletico Paranaense, de 2004 a 2006.

O jogador teve uma passagem pelo futebol japonês, no Omiya Ardija, antes de retornar ao Brasil e jogar pelo Flamengo por duas temporadas. No entanto, foi no Santa Cruz que ele se tornou ídolo.

Pelo Tricolor, o atacante conquistou o bicampeonato pernambucano em 2012 e 2013, além do acesso à Série B e o título da Série C. Com 41 gols em 72 jogos, Dênis é o quinto maior artilheiro do Santa Cruz no século 21, atrás de Carlinhos Bala (90), Grafite (52), Pipico (50) e Marcelo Ramos (47).

Seu último clube antes da aposentadoria foi o ABC, onde jogou em 2014, marcando seis gols em 20 partidas.

Com o Alagoano no primeiro semestre de 2025, Dênis começou os treinos junto ao elenco e acredita que estará bem para disputar o Estadual.

"O começo é sempre difícil. Já tem 15 dias que estamos trabalhando e acredito que estamos aí com no mínimo 60% fisicamente. Faz parte no começo, a gente vai se adaptando, pegando ritmo de jogo e tempo de bola. A tendência é só melhorar”, disse o atacante, em entrevista ao Blog A Palavra.

O Murici irá disputar a Série A do Campeonato Alagoano em 2025. A estreia da equipe está marcada para o dia 11 de janeiro, diante do Penedense.

