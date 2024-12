A- A+

"REFUERZO" NO ARRUDA Santa Cruz oficializa contratação do meia Rafinha, ex-Blooming da Bolívia Jogador de 33 anos foi convocado pela seleção boliviana nesta temporada e soma passagem pelo Náutico, em 2017

O Santa Cruz anunciou, na tarde deste sábado (21), a contratação de mais um reforço para a temporada de 2025. Trata-se do meia-atacante Rafinha, de 33 anos.

O brasileiro, naturalizado boliviano, atuou no futebol da Bolívia nas últimas seis temporadas e foi convocado pela seleção boliviana neste ano para amistosos contra Andorra e Argélia, embora não tenha sido utilizado.

Rafinha atuou pelo Blooming, de Santa Cruz de La Sierra, de 2019 a 2024, somando 160 jogos. O jogador marcou 50 gols e deu 23 assistências. Seu último tento foi marcado nesta sexta-feira (20), diante do The Strongest, pelo campeonato boliviano.

Neste ano, Rafinha também teve uma rápida passagem pelo Real Tomayapo, onde entrou em campo apenas uma vez.

No Brasil, o meia-atacante soma passagens por Juventude, Ypiranga, Vila Nova, São José-RS e Náutico. No Timbu, Rafinha teve uma passagem breve, atuando em 12 jogos pela Série B.

Na próxima temporada, pelo Tricolor do Arruda, o meia irá disputar a pré-Copa do Nordeste, o Campeonato Pernambucano e a Série D do Campeonato Brasileiro.

Com o anúncio do meia Rafinha, o Santa Cruz chegou ao número de 19 reforços para a temporada 2025.

Elenco do Santa Cruz para 2025

Goleiros: Rokenedy, Thiago Henrique, Moisés, Deivity e Marcos (base);

Zagueiros: Ruan Robert, Ítalo Melo, Matheus Vinícius, Everton Sena, Genílson, William Alves, Michael Bennech e Willyam (base);

Lateral-direito: Israel, Toty, Yuri Ferraz e Matheus Castilho (base);

Lateral-esquerdo: Rodrigues;

Volantes: Lucas Siqueira, Carlos Henrique, Henrique Lordelo, Lucas Bessa, Wagner Balotelli, Pedro Maia (base) e Richardson (base);

Meias: Matheus Melo, João Pedro e Rafinha;

Atacantes: Gilvan, Thiaguinho, Pedro Henrique, Jhonatan Ribeiro, Douglas Skilo, Vini Moura, Zé Artur, Anthony (base) e Vinícius Hora (base).

