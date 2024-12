Matheus Melo foca em coisas grandes para o Santa Cruz em 2025

A- A+

De volta ao Santa Cruz, depois de empréstimos ao longo do ano, o meia Matheus Melo tem demonstrado expectativas altas para o ano de 2025 pelo Tricolor.

O jogador treina com o elenco desde o início do mês e garante estar "procurando fazer o melhor" para ajudar a equipe na temporada que está por vir.

Matheus chegou ao Santa como uma aposta do XV de Piracicaba e logo se firmou com a camisa do Santa Cruz. Não à toa, logo teve o vínculo renovado até 2026. O jogador participou de 12 dos 13 jogos do clube na temporada e foi peça fundamental do time de Itamar Schülle para conquista da vaga na Série D em 2025.

Ao longo deste ano, Matheus passou por Amazonas e Náutico. Agora, de volta ao Tricolor, reencontra parceiros de outras datas, como o goleiro Deivity, ex-Timbu, e o atacante Jhonatan Ribeiro, ex-Linense.

“Há jogadores que já conheço bem, como o goleiro que estava comigo no Náutico e um atacante com quem joguei no Linense. Isso cria uma atmosfera mais leve e entrosada", salientou.

Em reta final de preparação de olho em 2025, o Santa Cruz entra em campo no início de janeiro. O Tricolor tem uma decisão pela frente, diante do Treze, pela Pré-Copa do Nordeste.

