Futebol Dirigente do Santa explica reformas no gramado e prevê Arruda liberado em jogo contra o Treze Tricolor precisou cancelar dois amistosos, contra CSA e Nacional de Patos-PB, por conta de reparos no gramado

O gramado do Arruda foi protagonista dos noticiários envolvendo o Santa Cruz nos últimos dias. Mas nem pelo motivo que se esperava. Os dois amistosos que o clube teria em casa, contra CSA e Nacional de Patos-PB, foram cancelados por conta de reparos no campo. Assunto que gerou certo desconforto, inclusive, no técnico Itamar Schulle. Mas de acordo com o presidente da comissão patrimonial, Adriano Lucena, nada que atrapalhe a "sintonia" do Tricolor.

"Usamos mais o estádio no período (pós-jogos do Santa) do que quando jogamos até março. Tivemos de alugar para fazer renda, ficando até o dia 9 de novembro. Utilizamos o gramado e agora ele está na fase de recuperação", iniciou, negando que houve falha na comunicação com o departamento de futebol. "Existe uma sintonia total entre os departamentos, com o presidente Bruno Rodrigues coordenando todo esse processo, tanto do conselho (deliberativo), da patrimonial, como do executivo", pontuou.

Segundo Lucena, o gramado estará liberado até a estreia oficial do Santa Cruz na temporada, no início de janeiro, contra o Treze, na pré-Copa do Nordeste.

"O jogo contra o Treze será no Arruda, com o gramado em totais condições. A federação já esteve aqui, no dia 9 de dezembro, visitou todo o gramado, e ele está aprovado. Estamos finalizando esse processo de recuperação. Podemos ter a certeza que, no início de janeiro, vamos fazer o jogo aqui", declarou.

O dirigente também atualizou sobre as obras na fachada da sede do clube, nos banheiros e nas torres de iluminação. Lucena também frisou que o Santa está trabalhando para aumentar a capacidade de público no Arruda.

"A gente precisa de laudos. Temos o serviço de proteção da arquibancada inferior, na arquibancada superior estamos fazendo serviços, como os de extintores, que trouxemos uma quantidade significativa, e teremos, talvez na próxima terça-feira (24), uma visita dos bombeiros, além de (pegar) os laudos com a Polícia, Secretaria de Defesa Social, Vigilância Sanitária e demais instituições", apontou.

"Estamos trabalhando para que possamos ter a maior capacidade do estádio, mas aí vai ser definido com o Corpo de Bombeiros. O que for possível fazer dentro do nosso teto financeiro, vamos fazer. Tivemos em 2024 o ano mais difícil do ano do Santa Cruz. Não estávamos aqui choramingando, estávamos trabalhando para fazer um 2025 muito melhor que 2024. Queremos fazer um 2025 vitorioso. Não dá para 'chutar' um número exato. Neste ano, tivemos um laudo de 50 mil em janeiro, depois surgiu outro de 43 mil em agosto. Se for liberado 43 mil, vamos jogar com isso", completou.

