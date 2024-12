A- A+

Santa Cruz oficializa contratação do goleiro Deivity

O Santa Cruz oficializou nesta segunda-feira (16) a contratação do goleiro Deivity, de 33 anos. O jogador teve passagem recente em Pernambuco, vestindo a camisa do Náutico em seis partidas na Série C do Campeonato Brasileiro.

Além do Náutico, Deivity já atuou por diversos clubes do Rio Grande do Sul como Cerâmica, São Luiz, Ypiranga, Cruzeiro e São Paulo, além de ter jogado por Ituano, Botafogo-SP e CSA.

Com o anúncio do zagueiro Michel Bennech, também nesta segunda, o Santa Cruz chegou ao número de 18 reforços para a temporada 2025.

