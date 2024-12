A- A+

Tricolor Santa Cruz anuncia mudança no último amistoso de pré-temporada Tricolor não enfrentará mais o Nacional-PB, no Arruda, no sábado (21)

O Santa Cruz alterou a programação de pré-temporada. O Tricolor anunciou o cancelamento do amistoso diante do Nacional-PB, que aconteceria no próximo sábado (21), no Arruda, por conta das reformas que continuam sendo promovidas no gramado. Como solução, o clube agora vai encarar o América de Natal, na sexta-feira (20), no CT Ninho das Cobras, às 15h.

Sofrendo ainda com o andamento das reformas e as melhorias que estão sendo feitas nas dependências do Arruda, o Santa Cruz precisou cancelar mais um amistoso. Dos quatro compromissos que a Cobra Coral marcou previamente para pré-temporada, apenas um de fato foi realizado, na derrota de 1x0 contra o CSA, no Rei Pelé.

Para diminuir o impacto técnico no desenvolvimento da equipe coral, o Santa conseguiu marcar uma partida amistosa diante do América-RN, possível adversário na Série D de 2025. O clube potiguar é dirigido por Constantino Jr., ex-mandatário tricolor.

Diante do apertado calendário de fim de ano, esse deve ser o último teste do Santa Cruz antes da estreia na temporada de 2025. Que já começará com uma decisão, com partida eliminatória em jogo único, diante do Treze, pela Pré-Copa do Nordeste, ainda na primeira semana de janeiro.

