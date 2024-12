A- A+

Reforço Tricolor Santa Cruz anuncia a chegada do zagueiro Michael Bennech, ex-Retrô Oitavo atleta para o setor de defesa, Michael trabalhou com Itamar na última temporada

O Santa Cruz tem mais um jogador para o setor da zaga. Nesta segunda-feira (16), o clube do Arruda anunciou a chegada do zagueiro Michael Bennech, atleta de 25 anos, que disputou toda temporada passada com a camisa do Retrô e conquistou o título da última Série D.

Formado nas categorias de base do Corinthians e Avaí, Michael passou por camisas tradicionais do Nordeste até chegar ao Retrô em 2023. Na última temporada, o defensor seguiu defendendo a Fênix do início ao fim, conquistando uma maior minutagem já na reta final da Série D, junto ao professor Itamar Schülle.

Michael chega como o oitavo zagueiro do elenco coral, que conta já com: Ruan Robert, Ítalo Melo (lesionado), Matheus Vinícius, Everton Sena, Genílson, William Alves e Willyam (base). Contudo, conforme revelado pelo executivo de futebol, Harlei Menezes, o Tricolor seguirá de olho no mercado e não descartará novas contratações para essa e outras posições.

Elenco do Santa Cruz

Goleiros: Rokenedy, Thiago Henrique, Moisés e Marcos (base);

Zagueiros: Ruan Robert, Ítalo Melo, Matheus Vinícius, Everton Sena, Genílson, William Alves, Michael Bennech e Willyam (base);

Lateral-direito: Israel, Toty, Yuri Ferraz e Matheus Castilho (base);

Lateral-esquerdo: Rodrigues;

Volantes: Lucas Siqueira, Carlos Henrique, Henrique Lordelo, Lucas Bessa, Wagner Balotelli, Pedro Maia (base) e Richardson (base);

Meias: Matheus Melo e João Pedro;

Atacantes: Gilvan, Thiaguinho, Pedro Henrique, Jhonatan Ribeiro, Douglas Skilo, Vini Moura, Zé Artur, Anthony (base) e Vinícius Hora (base).

