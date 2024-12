A- A+

Time Santa Cruz: titular no primeiro amistoso, Zé Artur projeta disputa por posição no ataque Atleta disputou o Campeonato Pernambucano de 2024 pelo Central

O Santa Cruz apresentou oficialmente, nesta quarta-feira (18), o atacante Zé Artur, ex-Central, que atua pelos lados do campo. Com vários jogadores à disposição nas pontas, o atleta destacou a importância dessa corrida pela titularidade.

"A concorrência por posição é bom para o clube. Ter grandes jogadores disputando, de forma sadia, procurando dar o melhor. Independente de quem vai começar jogando, o importante é honrar a camisa do Santa Cruz", declarou o jogador.

Além de Zé Artur, Itamar Schülle tem como outras opções para as pontas ofensivas: Douglas Skilo, Thiaguinho, Jhonatan Ribeiro e Vini Moura. Outros atletas também já se mostraram capaz de atuar improvisado na função, como nos casos de Toty ou João Pedro.

Contratação

Zé Artur foi um dos destaques do Central na disputa do Campeonato Pernambucano de 2024. O atleta revelou que o primeiro contato foi logo após o final do torneio e que ficou lisonjeado com a procura. “Me senti privilegiado pela grandeza que tem o Santa Cruz, pela torcida apaixonante que tem, isso tudo me motivou a vir. Vou dar meu melhor para honrar essa camisa", prometeu.

Dessa vez, o atacante fica na expectativa de atuar pela primeira vez no Arruda - por conta dos cancelamentos dos amistosos, a estreia de Zé Artur deve acontecer na Pré-Copa do Nordeste.

Zé Artur, atacante do Santa Cruz - Evelyn Victoria/SCFC

“Joguei aqui contra o Santa neste ano e a torcida fez uma festa muito bonita. Espero que na nossa estreia seja igual. Só de imaginar fico com uma expectativa grande de ter esse apoio a favor. No lado oposto já era bonito e no mesmo lado agora, a ansiedade já é grande", revelou o jogador.

Antes de fazer o duelo diante do Treze-PB, pela primeira fase da Pré-Copa do Nordeste, o Santa Cruz terá o último grande teste. Nesta sexta-feira (20), no CT Ninho das Cobras, o Tricolor enfrenta o América-RN.

Veja também

Futebol Vini Jr. brilha, Real Madrid faz 3 no Pachuca e se sagra campeão da Copa Intercontinental