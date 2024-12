A- A+

Vitória Santa Cruz vence América-RN em jogo-treino no CT Ninho das Cobras Tricolor venceu pelo placar de 2x0, nesta sexta-feira (20)

O Santa Cruz teve o primeiro resultado positivo na pré-temporada de 2025. Nesta sexta-feira (20), no CT Ninho das Cobras, o Tricolor venceu o América-RN pelo placar de 2x0 em jogo-treino. Os gols da Cobra-coral foram marcados por Matheus Melo e Pedro Henrique.

Na segunda movimentação do Santa Cruz, contra um time profissional, para temporada de 2025, o primeiro resultado positivo foi conquistado. O duelo foi disputado em dois tempos de 30 minutos e o Tricolor saiu com a vitória.

Neste segundo teste, Itamar Schülle pôde variar um pouco a escalação e testar algumas situações. Destaque para titularidade de Rokenedy em mais uma partida, para uma possível dobra no lado direito entre Toty e Israel e a utilização de Wagner Balotelli na lateral esquerda. A imprensa não teve acesso ao jogo.

Diretor-executivo de futebol do Santa Cruz, Harlei Menezes, analisou o embate. "Foi uma movimentação positiva e importante pelo desempenho, pela maneira que se portou. Ainda é uma fase de preparação, mas foi positivo e gostei de quase tudo que vi", relatou.

Pré-Copa do Nordeste



Essa foi praticamente o último teste do Santa Cruz antes da partida da Pré-Copa do Nordeste, ainda na primeira semana de janeiro. Sobre a continuação da preparação para esse confronto decisivo, Harlei detalhou o que será feito.

"Vamos trabalhar duro. Teremos a liberação para as festas, o mínimo necessário, já que não temos tempo a perder. Precisamos continuar intensificando os nossos trabalhos, os atletas vão ter folga nos dias de festas, mas na data seguinte, treinamento intensivo", garantiu.

