Tricolor Santa Cruz atualiza situação do DM: Genílson tem lesão no tendão de Aquiles e deve ser desfalque Segundo médico do clube, zagueiro levará algum tempo de recuperação e não deve enfrentar o Treze-PB, na Pré-Copa do Nordeste

O Santa Cruz ainda nem jogou oficialmente, mas alguns desfalques já parecem certos para o jogo da primeira fase da Pré-Copa do Nordeste, daqui um pouco mais de uma semana. Conforme o diretor médico do clube, Antônio Mário, o zagueiro Genílson teve detectada uma lesão no tendão de Aquiles, que levará um certo tempo para ser curada; outro que também está lesionado é o volante Lucas Bessa, com uma contusão de grau 1 na coxa.

Dentre todos os nomes citados, a lesão que carece de uma maior preocupação é o caso do zagueiro Genílson. Segundo o médico Antônio Mário, o atleta levará um certo tempo para voltar aos trabalhos normais.

"Após dez dias de trabalho físico conosco, ele começou a sentir uma dor no tendão de Aquiles. Quando nós examinamos, também através de imagens, detectamos uma lesão, não será curto o período de tratamento, tem todo um protocolo para ser feito. A diretoria técnica do futebol já está ciente disso, não será uma recuperação rápida", comentou o médico do clube.

Recuperado recentemente de uma grave lesão no joelho, Lucas Bessa também é um nome que está no Departamento Médico, porém, seu caso é visto dentro da 'normalidade'. "Lucas Bessa teve um pós-operatório tardio de reconstrução ligamentar do cruzado anterior, estava em fase de competição de treinamento e como é comum nesse momento de retorno, ele teve uma lesão de grau 1 na anterior da coxa direita", sinalizou.

Trabalho de pré-temporada do Santa Cruz - Evelyn Victoria/Santa Cruz

Por outro lado, o Santa Cruz poderá contar com o retorno de Everton Sena, atleta que passou algum tempo afastado por lesão. "Nós observamos uma alteração na articulação da perna, que não é comum no esporte, mas que estamos tratando e ele já se encontra em fase de transição".

Por fim, o zagueiro Ítalo Melo segue em tratamento da cirurgia do tendão de Aquiles e está em fase em transição, bem como o lateral-direito da base, Castilho, que sofreu uma fratura na clavícula, e que em uma semana deve iniciar o período de transição.

Duelo



Considerada já como um dos duelos mais importantes da temporada, o primeiro jogo do Santa Cruz traz grande expectativa. Ainda sem confirmação de data pela CBF, o jogo da Pré-Copa do Nordeste contra o Treze-PB, deve acontecer entre o dia 4 e 5 de janeiro.

O duelo será em jogo único, no Arruda. Quem vencer, avança à segunda fase e continua com o sonho de ir à fase de grupos da competição.

