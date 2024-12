A- A+

Preparação Santa Cruz vence Maguary em jogo-treino disputado em Bonito; veja os gols Este foi a última partida preparatória do Tricolor do Arruda até a partida contra o Treze-PB, pela Pré-Copa do Nordeste

O Santa Cruz realizou um jogo-treino contra o Maguary, neste domingo (29), e venceu a partida pelo placar de 2 a 1. O duelo foi disputado no município de Bonito, no Agreste do Estado.

Os gols da Cobra Coral foram marcados pelo meia João Pedro e pelo centroavante Gilvan. Confira os gols do jogo:

Esta partida aconteceu na reta final de preparação para a estreia oficial da temporada no dia 4 de janeiro, pela Pré-Copa do Nordeste. O Tricolor não deve mais participar de outro jogo-treino ou amistoso até esse compromisso.

O Santa Cruz vai disputar, diante do Treze-PB, no Arruda, a chance de garantir a vaga na fase final do Nordestão.

Itamar Schülle entrou em campo com a seguinte escalação: Rokenedy; Toty, William, Michel, Matheus Vinicius; Israel, Lordelo, Vini Moura, João Pedro; Skilo e Gilvan.

Outros resultados:

O Santa Cruz iniciou a pré-temporada de forma antecipada, no dia 4 de novembro. Os quase dois meses de preparação contou com alguns testes pelo caminho.

No dia 7 de dezembro, a Cobra Coral disputou um amistoso contra o CSA, em Maceió. A partida terminou 1 a 0 para os donos da casa.

O Tricolor do Arruda chegou a marcar um outro amistoso contra o ASA-AL no dia 11 deste mês, mas o confronto não ocorreu por um problema no deslocamento da equipe alagoana.

No mesmo dia, a equipe profissional venceu o Sub-20 pelo placar de 4x1.

O Santa Cruz teve outra vitória no dia 20, quando bateu o América-RN por 2 a 0 em partida disputada no CT Ninho das Cobras.

Veja também

Campeonato Inglês Liverpool faz 3 no 1º tempo, goleia West Ham e sustenta vantagem na ponta da Premier League