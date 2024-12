A- A+

Copa do Nordeste CBF detalha primeira fase da Pré-Copa do Nordeste; confira datas e horários Santa Cruz e Retrô jogam no sábado (04), ambos em casa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou a tabela da primeira fase da Pré-Copa do Nordeste. Santa Cruz e Retrô, representantes pernambucanos nesta fase, jogam no sábado (04), ambos possuindo o mando de campo na eliminatória em jogo único.

A partir da primeira semana de janeiro, 16 times vão em busca das últimas quatro vagas na fase principal da Copa do Nordeste. Todos os jogos da primeira fase foram marcados para o sábado.

O Santa Cruz estreia primeiro. O duelo entre o Tricolor e a equipe do Treze-PB está marcado no Arruda, a partir das 16h.



Em seguida, a partir das 19h30, é a vez do Retrô, atual campeão da Série D. A Fênix recebe o Moto Clube-MA, na Arena de Pernambuco.

Formato da Pré-Copa do Nordeste



Dentre os 16 nomes na disputa, a ordem no ranking é a seguinte: 1º CSA, 2º ABC, 3º Ferroviário, 4º Botafogo, 5º Santa Cruz (PE), 6º Juazeirense, 7º Retrô, 8º Sergipe, 9º ASA, 10º Moto Club, 11º Fluminense, 12º Treze, 13º Maranhão, 14º Santa Cruz (RN), 15º Maracanã e 16º Barcelona de Ilhéus.

A partir dessa determinação, os oito confrontos foram definidos em formato olímpico, 1º contra 16º, 2º contra 15º e assim por diante. Sempre com o melhor ranqueado jogando o duelo em casa.

Taça da Copa do Nordeste - Lucas Figueiredo/CBF

Passada a primeira fase, ainda tomando o ranking como base, um novo chaveamento será produzido.

Caso avance, o Santa terá que torcer para que um dos quatro times de melhor ranking seja eliminado para também ser mandante no segundo “mata” no Arruda. Para o mesmo acontecer com o Retrô, o time de Camaragibe precisa torcer para que os seis mais bem classificados percam seus confrontos.

Confira os confrontos da Pré-Copa do Nordeste



(1º) CSA (AL) x Barcelona (BA) (16º) - 16h - Rei Pelé, em Maceió

(5º) Santa Cruz (PE) x Treze (PB) (12º) - 16h - Arruda, no Recife

(6º) Juazeirense (BA) x Fluminense (PI) (11º) - 16h, Adauto Moraes, em Juazeiro (BA)

(8º) Sergipe (SE) x ASA (AL) (9º) - 16h, Batistão, em Aracaju

(2º) ABC (RN) x Maracanã (CE) (15º) - 19h30, Frasqueirão, em Natal

(3º) Ferroviário (CE) x Santa Cruz (RN) (14º) - 19h30 - Presidente Vargas, em Fortaleza

(4º) Botafogo (PB) x Maranhão (MA) (13º) - Almeidão, em João Pessoa

(7º) Retrô (PE) x Moto Club (MA) (10º) - 19h30 - Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)



Na etapa seguinte, os oito times classificados vão brigar pelas quatro vagas para a fase de grupos da competição. Os confrontos irão se basear no Ranking Nacional de Clubes (RNC) adaptado do torneio, no seguinte formato: 1º colocado x 8º colocado; 2º colocado x 7º colocado; 3º colocado x 6º colocado; e 4º colocado x 5º colocado.



