Santa Cruz: consultoria conclui diagnóstico financeiro e patrimonial

O Santa Cruz já possui seu diagnóstico financeiro e patrimonial. Nesta terça-feira (31), no último dia de contrato estipulado entre o clube e a consultoria da Alvarez&Marsal, foi divulgada uma nota oficial pela empresa sobre a real situação financeira do Tricolor e qual o melhor modelo de negócio para a SAF coral.

Conforme argumentou a Alvarez&Marsal, nos último 90 dias, o Santa Cruz foi analisado enquanto potencial operação da constituição de uma SAF e a captação de investidores. E que para isso, simulou diversos cenários de investimentos.

A princípio, salientou que o Santa Cruz encontra-se em Recuperação Judicial (RJ), com uma dívida que

ultrapassa 17 vezes sua receita anual (a reportagem procurou saber do clube o valor do montante, mas a informação não foi repassada para não comprometer as negociações). Portanto, dentre os diversos cenários projetados, encontrou-se e impossibilidade dos ativos do clube em abater completamente essas dívidas.

Santa Cruz e Alvarez&Marsal possuiam um contrato de no mínimo de 90 dias para detalhar toda realidade financeira do clube e qual melhor modelo de SAF - Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Portanto, a Alvarez&Marsal concluiu que apenas com uma solução concreta para amortizar as dívidas do Santa, é que o clube poderia se tornar atrativo para investimentos. Assim, a empresa entende que os recursos de investimento na SAF poderiam ser direcionados prioritariamente ao pagamento de credores (aqueles que tem direito de receber seu pagamento devido).

Por fim, a consultoria afirma que todo o investimento para acabar com as dívidas do clube poderiam gerar retorno através do sucesso esportivo, do desenvolvimento das categorias de base e do engajamento dos fãs, fatores que impulsionariam a valorização da marca e, consequentemente, o aumento da receita em médio prazo.

Nota da Alvarez&Marsal

