Santa Cruz Santa Cruz: atacante Pedro Henrique passará por cirurgia no joelho Atleta lesionou durante uma sessão de treinos no último final de semana

O Santa Cruz tem mais uma baixa antes do início da temporada de 2025. Na última segunda-feira (30), em entrevista com o Beberibe 1285, o técnico Itamar Schülle revelou que o atacante Pedro Henrique, recém contratado, sofreu uma lesão no joelho e terá que passar por cirurgia.

Explicando os motivos de não ter sido realizado o último jogo-treino do Santa Cruz contra o Maguary no CT Ninho das Cobras, o treinador informou que o gramado dos treinamentos não está em boas condições. Dito isso, Itamar revelou que Pedro Henrique sofreu um lesão de menisco por conta de um buraco no gramado.

"O Pedro Henrique subiu numa bola, na hora que caiu, deu uma torcida na queda e vai ter que operar o joelho dele. Isso aconteceu na véspera do último jogo-treino, no sábado passado (28)", contou o comandante coral.

"Ele ia jogar. Foi feito o exame, o médico do clube me comunicou que seria cirúrgico. É uma operação mais simples, mas pode ser 30 ou 60 dias, vai muito do atleta. Infelizmente tivemos mais uma perda significativa", lamentou.

Com o afastamento do jogador por tempo ainda indeterminado, o Santa Cruz tem apenas dois jogadores para função de centroavante: Gilvan e Túlio.

Decisão



Se aproximando do duelo de jogo único da primeira fase da Pré-Copa do Nordeste, diante do Treze-PB, no Arruda, o Tricolor ainda tenta a liberação do público para o confronto. A diretoria coral já conseguiu a celebração de Termo de Compromisso, entre o clube e o Corpo de Bombeiros de Pernambuco. Resta agora a vistoria da Polícia Militar, para então iniciar as vendas de ingressos.

