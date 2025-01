A- A+

SANTA CRUZ Arruda é liberado e Santa Cruz jogará decisão pela Copa do Nordeste, neste sábado (4), com torcida 26 mil e 500 ingressos serão disponibilizados para o torcedor da Cobra Coral acompanhar o retorno do time a campo após nove meses

Depois de garantir o laudo da PM-PE e do Corpo de Bombeiros para receber jogos no Estádio, o Santa Cruz assegurou, na manhã desta sexta-feira (3), após vistoria realizada na quinta, a liberação também do Batalhão de Choque.

Restando pouco mais de 24h para a estreia na temporada - e já decisão - do Santa Cruz, contra o Treze-PB, em jogo válido pela Pré-Copa do Nordeste, o Tricolor conseguiu a última liberação que necessitava para atuar no Arruda durante o ano de 2025.

Primeiro, a PM-PE avaliou todas as intervenções de segurança realizadas pela Patrimonial do Clube e concedeu a licença. Depois, o Corpo de Bombeiros emitiu o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) até o fim deste ano. Por fim, o Batalhão de Choque deu sinal verde para a volta do “Mundão do Arruda".

O estádio José do Rego Maciel, então, poderá receber, no máximo, 26.500 pessoas. A capacidade foi acordada em reunião entre SDS, Defesa Civil do Recife, Batalhão de Choque, GGCIODS, SEPDEC, DPO PM-PE e o Santa Cruz Futebol Clube.

Ingressos

Pelo site do Clube, as vendas (on-line) de ingressos para o jogo entre Santa Cruz e Treze-PB, que está marcado para às 16h deste sábado, já foram iniciadas.

Na bilheteria geral e setor de arrecadação do Arruda, as vendas acontecerão nesta sexta-feira (3) entre 9h e 20h. No sábado (4), entre 9h e o final do primeiro tempo. Os setores liberados para os torcedores são: sociais, cadeiras (com interdição parcial pelas obras em andamento), arquibancada inferior (com interdição parcial pelas obras em andamento entre o escudo e início da rua das moças).

De acordo com a assessoria da Cobra Coral, para o jogo contra o Treze-PB, a bilheteria geral funcionará na Rua das Moças.

Acessos

Torcida visitante portão 4

Torcida do Santa Cruz portões 1 e 2 cadeiras e camarotes

Torcida do Santa Cruz portão 3 sócios

Torcida do Santa Cruz arquibancada inferior portões 7,10 e 11

Preço e vendas

Cadeira de aluguel: R$ 120,00

Cadeira proprietário não sócio: R$ 80,00

Cadeira sócio: R$ 60,00

Cadeira proprietário/sócio: R$ 40,00

Conselho não sócio: R$ 80,00

Conselho sócio: 40,00

Camarote: R$ 40,00

Arquibancadas: R$ 30,00 (meia), R$ 60,00 (inteira)

Sociais: R$ 30,00

Sócios precisam fazer o check-in no site

Sócio Coral Torcedor: 50% na compra de 1 ingresso

Sócio Coral Bronze: ingresso gratuito arquibancada do escudo e atrás da barra (canal)

Sócio Coral Prata: ingresso gratuito sociais, arquibancada escudo e atrás da barra (canal)

Sócio Coral Ouro: ingresso gratuito nos setores de cadeiras, sociais, arquibancada escudo, arquibancada atrás da barra (canal)

️ O Arruda te espera, Nação!



Amanhã é muito mais que estreia é reencontro. É o grito preso na garganta que vai ecoar de novo dentro da nossa casa!



️ Santa Cruz x Treze, às 16h, pela Pré-Copa do Nordeste.

É decisão, é o primeiro passo da temporada!



pic.twitter.com/HKKPBFgwxW — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) January 3, 2025

