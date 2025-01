Santa Cruz x Força e Luz: veja data, horário e onde assistir ao vivo o confronto pela Copinha 2025

A- A+

O Santa Cruz dará o pontapé inicial na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta sexta-feira (3), contra o Força e Luz, às 15h15 (horário de Brasília). A partida será realizada no estádio Municipal Alberto Victolo, em Tanabi, interior paulista.

Na fase de grupos, o Tricolor jogará novamente na segunda (6) e na quinta (9), contra o Operário-PR e o Tanabi, respectivamente.

Comandado pelo técnico Edy Lima, os 23 atletas irão disputar a competição com o objetivo de superar a campanha do ano passado, quando foram eliminados ainda na primeira fase.

Confira a lista dos 23 atletas relacionados para disputar a Copinha 2025:



Goleiros: João Pedro e Bruno;

Laterais: Tácio Neves, Guilherme, Marcelo, Arthur Lira e David Cabeça;

Zagueiros: Willyam, Geromel, Ariel, Andrade e José Antônio;

Meio-campistas: Lucas Fabiel, Diego Dutra, Queiroz, Quadrado e Rômulo;

Atacantes: Vinicius Hora (Vini), Anthony, Peu, João Pereira, Isaac e Juninho.

Esses são os guerreiros da base que já estão a caminho de Tanabi para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior!



Vamos juntos, Nação Coral! pic.twitter.com/obTPeCMei5 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 30, 2024

Onde assistir Santa Cruz x Força e Luz pela Copa São Paulo de Futebol Júnior?

O confronto entre Santa Cruz e Força e Luz terá transmissão ao vivo no canal do YouTube do Paulistão.

