Veja como está a preparação dos clubes pernambucanos para a Copinha 2025

A- A+

Antes da estreia das equipes profissionais na temporada, os torcedores pernambucanos terão a oportunidade de acompanhar as promessas dos clubes durante a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, maior competição sub-20 do Brasil, que começa no dia 2 de janeiro. Pernambuco será representado por Náutico, Retrô, Santa Cruz e Sport.

Ao todo, 128 clubes disputam o título, além da oportunidade de colocar na vitrine jovens atletas que podem despontar nos times profissionais no futuro - além de atrair os olhares do mercado em potenciais vendas. A final será disputada no dia 25 de janeiro, data do aniversário da cidade de São Paulo. A Folha de Pernambuco detalhou como está a preparação do quarteto pernambucano e as projeções para a Copinha 2025.

Equilíbrio

O Náutico está no Grupo 30, ao lado de Ibrachina-SP, Monte Roraima-RR e Araguacema-TO. "É uma chave equilibrada. O Ibrachina perdeu recentemente para o Novorizontino, nas quartas de final do Campeonato Paulista sub-20, mas tem um time bem preparado, com atletas de último ano da base. Além disso, tem o gramado sintético, que é algo que não jogamos por aqui. O Monte Roraima foi campeão estadual de base e o Araguacema foi finalista (em Tocantins). Os atletas jogam pela vida, buscando espaço no profissional. Acredito que temos condição de competir em igualdade com todos", afirmou Thiago Souza, técnico do Náutico na Copinha.

Souza apontou os atletas que podem se destacar na Copinha e como tem sido a integração da base com o time principal, comandado por Marquinhos Santos. “Temos quatro atletas que acredito que estarão fixos no profissional quando voltarem: Samuel (volante), Halan (volante), Caio (meia) e Gledson (zagueiro/lateral). Além disso, Leandro Kauã e Rodrigo Leal com certeza vão figurar em breve. Estou aqui há muito tempo no Náutico e posso dizer que nunca vi uma integração tão boa com o time de cima como a de agora. Marquinhos sabe o nome de todos do sub-17 e sub-20, acompanhou os treinos e a participação na Copa Pernambuco e Copa Atlântico. Metade do nosso elenco já treinou com os profissionais e a preparação para 2025 foi a melhor possível", citou.

A melhor campanha do Náutico na Copinha foi em 2017, também sob o comando de Thiago Souza, ao chegar até a terceira fase. Os pernambucanos foram eliminados nas penalidades para o Mirassol. “Nosso primeiro objetivo é passar da primeira fase e depois ir o mais longe possível, quebrando esse recorde”, completou.

Experiência

Do lado do Sport, a Copinha será tratada como uma competição para dar experiência a um elenco composto, em grande parte, por atletas oriundos do sub-17 rubro-negro. Aliás, com a demissão de Thiago Larghi do cargo de técnico do sub-20, caberá a Alexandre Silva, da categoria inferior, dirigir o time durante os compromissos em São Paulo.

Na relação divulgada pelo clube, a média de idade dos jogadores é inferior a 18 anos. Alguns pratas da casa como o goleiro Dudu Seródio, os zagueiros Caio Moura e Léo Fazzio, o volante Samuel Pires, o meia Tuca Moreira e os atacantes Joanderson e Daniel Oliveira, todos nascidos em 2008, chegam ao torneio com apenas 16 anos de idade.

A ideia de utilizar um time jovem na Copa São Paulo acontece porque a equipe sub-20 rubro-negra vai ser acionada durante as primeiras rodadas do Campeonato Pernambucano, que começa no dia 11 de janeiro. No período, o elenco profissional ainda estará em pré-temporada.

Na Copinha, o Sport está no Grupo 20, que terá como sede a cidade de Embu das Artes. Referência-SP, Boa Vista-RJ e Cascavel-PR serão os adversários. As melhores campanhas do clube no torneio foram em 2016 e 2022, quando chegou até as quartas de final.

Otimismo

Mesmo sem conquistar títulos recentes, ficando nas semis do Campeonato Pernambucano e da Copa Pernambuco, além de terem sido eliminados na primeira fase da Copinha passada, o trabalho do sub-20 é avaliado como positivo pela diretoria, com vários atletas compondo o elenco profissional na pré-temporada e algumas negociações com clubes importantes.

A última campanha da competição rendeu a venda do lateral-direito Fernando ao Cuiabá, além de os empréstimos de Lázaro, Jhonathan e David Miguel para o mesmo clube, com opção de compra.

Edy Lima, treinador da categoria desde a temporada passada, ressalta que o momento atual é de otimismo. “A gente vem de um ano muito positivo. Muitos jogadores foram captados no mercado e hoje estão indo para a Copinha. O momento agora é muito melhor do que o do ano passado, no qual tivemos muito pouco tempo de preparação”.

O bom trabalho feito no sub-20 já rendeu alguns nomes na equipe principal neste período de pré-temporada, como o volante Richardson que já está sendo utilizado por Itamar Schülle. Dos jogadores que prometem impressionar a torcida em São Paulo, Edy listou alguns.

“Tem o nosso camisa 10, Vinícius Hora, um jogador que chama muita atenção. Mas também temos outros que evoluíram bastante nesse ano como Queiroz, Anthony, Lucas Fabiel, Pedro Maia, o goleiro João Pedro”, citou. O Tricolor está no Grupo 3, ao lado de Tanabi-SP, Operário-PR e Força e Luz-RN

Consistência

Indo para sua quinta participação na Copinha, a equipe do Retrô integra o Grupo 8, tendo como adversários o Comercial-SP, Vitória-BA e São José-RS. “Temos uma equipe mais jovem em relação ao último ano, mas essa é uma competição muito importante para os jogadores. É uma Copa do Mundo, com o Brasil inteiro focado nesses talentos”, pontuou o técnico do sub-20, Wires Souza.

A melhor campanha da Fênix de Camaragibe ocorreu em 2022, quando a equipe pernambucana chegou à terceira fase da competição, mas foi derrotada pelo Cruzeiro e não avançou às oitavas de final.

“Temos uma equipe em que cada um se destaca de sua forma. É um grupo muito bom e, com o trabalho de toda a comissão, tenho certeza de que iremos longe. Alguns jogadores já estão treinando no profissional, ganhando uma bagagem a mais para a competição”, completou.

Veja também

Mundial Seleção Brasileira de Handebol inicia última fase de treinamentos antes da estreia no Mundial