Maidê Mahl: amiga cita estado de saúde gravíssimo e reclama de desrespeito nas redes sociais

Amiga de Maidê Mahl — atriz que desapareceu na semana passada, gerando comoção na internet —, a modelo Amanda Stefanone usou as redes sociais, nesta sexta-feira (13), para ressaltar que o estado de saúde da artista ainda é gravíssimo.



Desde que foi encontrada com ferimentos no corpo, num hotel em São Paulo, no dia 5 de setembro, a gaúcha de 31 anos segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas, na capital paulista.



A Polícia Civil de São Paulo abriu, nesta semana, um inquérito para investigar o caso como lesão corporal. "Ela está em estado gravíssimo. Agora, está estável. Nesta semana ela se estabilizou dentro de um quadro gravíssimo", esclareceu Amanda.

Na mesma publicação, Amanda Stefanone reclamou de pessoas que têm buscado notícias sobre a amiga apenas por interesse em "fofoca".



Ela pediu que os seguidores deixem de pedir informações sobre Maidê, já que não possui autorização para divulgar atualizações a respeito do quadro de saúde da amiga.



"A gente não tem permissão para dar detalhes (sobre a Maidê). E eu particularmente concordo com isso", afirmou ela, dizendo que se considera "invadida" nas redes, por recados "desrespeitosos", para tratar o assunto.



"São muitas mensagens de pessoas apenas curiosas pela fofoca. Acho muito desrespeito com a situação mental e física dela", afirmou.

Na mesma publicação, realizada por meio de vídeo nos Stories do Instagram, Amanda contou que visitou a amiga no hospital recentemente.



"Nossa função aqui, como pessoas que se preocupam verdadeiramente com ela, é continuar a fazer uma corrente de oração. Isso não pode parar. Continuem mandando boas energias para ela. É o que a gente pode fazer", concluiu ela.

O que aconteceu com a atriz Maidê?

Conhecida por interpretar Elke Maravilha na série "O rei da TV" (2022), sobre a trajetória de Silvio Santos, Maidê Mahl desapareceu no dia 2 setembro, quando foi vista pela última vez caminhando sozinha no bairro de Moema, na Zona Sul de São Paulo.



Ela vestia, na ocasião, sobretudo, boina e cachecol — naquele dia, a temperatura máxima foi de 27ºC.

Amigos de Maidê e outros artistas passaram a divulgar nas redes sociais cartazes sobre o sumiço. O caso foi registrado com um boletim de ocorrência por uma pessoa próxima a ela. De acordo com a testemunha, a atriz "tem problemas psiquiátricos e estaria em surto".

Após analisar câmeras de segurança e ouvir testemunhas, a 5ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) encontrou Maidê no dia 5 de setembro.

Ela estava trancada dentro de um quarto de hotel. A polícia arrombou a porta para entrar. Os agentes encontraram a jovem sozinha, machucada e debilitada.

A atriz e modelo foi achada com ferimentos no rosto e nas pernas. Ela passou mal quando foi encontrada. Desde então, a artista está internada em estado gravíssimo na UTI do Hospital das Clínicas.

O boletim médico oficial mais recente da atriz foi divulgado na última segunda-feira (9) pelo Hospital das Clínicas.

"A paciente Maidê Mahl segue em estado grave e estável na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Seu quadro clínico não apresentou intercorrências nas últimas 24 horas. Um novo boletim médico só será divulgado em caso de alterações relevantes", informa.

