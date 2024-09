Mansões de Diddy em ilha de milionários na Flórida valem mais de R$ 400 milhões; veja fotos

A- A+

O magnata do entretenimento Sean " Diddy" Combs está preso desde 16 de setembro pela acusação de liderar uma organização criminosa que traficava e abusava sexualmente de mulheres. Na tentativa de aguardar o julgamento em liberdade, a defesa do americano ofereceu US$ 50 milhões em fiança, mas o recurso foi negado pela Justiça. Esse valor equivale à mansão que Diddy mantém em uma ilha de Miami.

De acordo com o Business Insider, na oferta de fiança oferecida pela equipe jurídica de Diddy, a mansão está avaliada em US$ 48,5 milhões (cerca de R$ 264 milhões). A casa foi comprada pelo empresário em 2003 por US$ 14,5 milhões (cerca de R$ 90 milhões).





Ilha onde Diddy tem duas propriedades em Biscayne Bay, Miami — Foto: Divulgação

Vizinho de milionários

A casa tem sete quartos e 1,3 mil metros quadrados construídos, várias piscinas e um spa. Chamado de Two Star, o imóvel está localizado na Star Island, uma das ilhas de Biscayne Bay, em Miami Beach, na Flórida. Com cerca de 222 mil m², a ilha tem menos de 50 casas, cujos donos são celebridades, empresários e milionários. A ilha está entre os dez endereços mais caros dos EUA, e o metro quadrado por lá sai por cerca de US$ 30 mil (R$ 163 mil).

Duas casas?

O site TMZ afirma que Diddy comprou, em 2021, um outro imóvel na mesma ilha. A propriedade, que pertenceu à cantora Gloria Estefan e ao produtor Emilio Estefan tem 8 mil metros quadrados e foi vendida por US$ 35 milhões. Os dois imóveis de Diddy na Star Island têm o valor total de US$ 83,5 milhões.

