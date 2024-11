A- A+

MÚSICA Marcelo Jeneci evoca memórias afetivas em show no Parque "Pra Sonhar" será apresentado hoje no Projeto Seis e Meia, no Teatro do Parque; abertura será com Silvério Pessoa e Renato Bandeira

Ouvir Marcelo Jeneci é "Casar domingo, na praia, no sol, no mar (...) e/ou perceber que “Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz”.



É também saber que "o que tem começo, tem meio e fim" e no final das contas abstrair que é “Melhor viver, meu bem”.







É que o cantor e compositor paulista - um quase pernambucano lá das bandas de Sairé, no Agreste - é, por definição, imersão e evocação de memórias afetivas, inclusive no palco, onde estará logo mais, às 18h30, no Projeto Seis e Meia no Teatro do Parque com o show “Pra Sonhar”.



Filho de um “reformador” de sanfona, ‘seu’ Manoel Jeneci, embora nascido na “Paulicéia Desvairada”, é dessa mescla entre a sonoridade nordestina e o estampido da metrópole que Jeneci delineou seu fazer artístico.





Mas sua predominância poética é a levada por acordes do instrumento abraçado por ele a partir do seu pai, e que transforma pagodes, sertanejos e reggaes em latinidades ritmadas pelo forró.

Que o diga seu quinto álbum de estúdio, “Night Clube Forró Latino (Vol. 1)" - trabalho que concorre no 25º Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes de Língua Portuguesa e que, tal qual “Caravana Sairé” (2023), esbanja e sem moderação o seu enraizar profundo no Nordeste musical.



“Confesso que a minha busca pela excelência foi e é bastante norteada pela academia do Grammy Latino. Cresci observando todas as edições, premiações (...) perceber que o nosso esmero está sendo reconhecido é uma alegria que acolhe e incentiva e motiva a nossa vida”, ressaltou Jeneci nas redes sociais, ao remeter-se à premiação, marcada para o próximo dia 14 de novembro nos Estados Unidos.

Silvério e Bandeira

A abertura da noite será com Silvério Pessoa e Renato Bandeira, em repertórios que passeiam pelas carreiras de ambos, incluindo a celebração a Jackson do Pandeiro - nome que perfaz a trajetória de Silvério.

Já Bandeira enaltece a apresentação com show que o referencia como um dos maiorais, como instrumentista e compositor.



Os ingressos para a edição do Seis e Meia podem ser adquiridos no Sympla e na Loja Vagamundo do Shopping Boa Vista, por valores a partir de R$ 60.







Serviço

Projeto Seis e Meia, com Marcelo Jeneci em “Pra Sonhar”

Abertura com Silvério Pessoa e Renato Bandeira

Quando: hoje, às 18h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla e na Loja Vagamundo do Shopping Boa Vista

Informações: (81) 9 9488-6833

