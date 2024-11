A- A+

AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana? Tem show de Roberto Carlos e revival de rock. Bora? Estreia nos cinemas de "Ainda Estou Aqui" também é destaque do roteiro do fim de semana

Vai ter de "respeitável público", com o Festival de Circo do Brasil a Nenhum de nós e Supla em festival revival lá pelas bandas de Aldeia, em Camaragibe.



Mas também tem Roberto Carlos no Classic Hall, samba na Zona Norte e Ana Carolina cantando Cássia Eller no Teatro Guararapes.



Além das estreias de cinema, com destaque para o nosso selecionado para representar o País na disputa pelo Oscar, "Ainda Estou Aqui". Teatro e exposições também integram a agenda deste fim de semana que, como sempre, tá tinindo de bom. Bora simnbora?

SHOWS E EVENTOS



Festival de Circo do Brasil

Quando: de 1º a 10 de novembro

Onde: Teatros do Parque, Hermilo Borba Filho, Santa Isabel, Apolo, Luiz Mendonça, Parque Santana, Praça do Arsenal (Bairro do Recife), Marco Zero (Bairro do Recife), Praça Lauro Nigro (Olinda), Museu do Estado de Pernambuco (Mepe),

A partir de R$ 5 via Sympla

Informações: www.festivaldecircodobrasil.com.br

Show de Roberto Carlos

Quando: Sexta-feira (8), às 21h

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Complexo de Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 350 no site Acesso Ticket

Informações: (81) 3427-7501

Projeto Seis e Meia

Com Marcelo Jeneci em show "Pra Sonhar", e abertura com Silvério Pessoa e Renato Bandeira

Quando: Sexta-feira (8), a partir das 18h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 60 via Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

Show de lançamento de "Me Dê Notícias do Universo", de PC Silva

Quando: Sexta-feira (8), às 20h30

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 35 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Brega Night

Com Augusto César Filho e The Rossi

Quando: Sexta-feira (8),

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francsico da Cunha, 881, Boa Viagem

Informações: @manhattancafetheatro // (81) 3325-3372 // (81) 9 8888-4818

"2000's Revival Downrown Fest"

Com Zero Bronca, Tio Fred e DJ Sapo

Quando: Sexta-feira (8), às 20h

Onde: Downtown ZN - Rua Conselheiro Portela, 360, Espinheiro

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @downtownpubzn

Show Yayá Massemba convida Flor de Catemba

Quando: Sexta-feira (8), às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife- - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @caixaculturalrecife // 3425-1915

Rec'n'Play Festival

Quando: até sábado (9)

Onde: Bairro do Recife

Acesso gratuito para shows (com inscrições para participar das atividades neste link)

Informações: @recnplayfestival

"Santería", do Afoxé Oxum Pandá

Quando: Sábado (9), às 20h e Domingo (10), às 16h

Onde: Caixa Cultural Recife- - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla e na bilheteria da Caixa Cultural Recife

Informações: @caixaculturalrecife // (81) 3425-1915

Forró na "A Fazendinha"

Com Ítalo Costa e Josildo Sá e Carlos Filho como convidados

Quando: Sábado (9), às 20h

Onde: A Fazendinha - Rua das Graças, 219

Ingressos R$ 20

Informações: @afazendinhaoficialgracas

"Ana Canta Cássia - Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você"

Quando: Sábado (9), às 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Ingressos a partir de R$ 100 no site Cecon Tickets e bilheteria do teatro

Informações: (81) 4042-8400

Downtown Aldeia Festival

Com Nenhum de Nós, Camisa de Vênus e Supla, entre outras atrações

Quando: Sábado (9), a partir das 14h45

Onde: Fazeventus - Km 7, Aldeia, Camaragibe

Ingressos a partir de R$ 160 no site Evenix

Informações: @downtownaldeiafestival



Samba de Jorge

Quando: Sábado (9), a partir das 16h

Onde: Bar do Amparo -

Ingressos a partir de R$

Informações: @sambadejorgeof



Samba pra Cima - A Volta

Quando: Sábado (9), às 16h

Onde: Capibar - Rua Tapacurá, 101, Poço da Panela

Ingressos a partir de R$ 35 no site Bilheteria Digital

Informações: @capibar_recapibaribe // (81) 9 8421-6618 // (81) 9 8735-5792 (WhatsApp)



Andando com o Samba de Raiz - 20 Anos de História

Com Cris Galvão e Samba de Luxo

Quando: Domingo (10), a partir das 14h

Onde: Villa Madalena - Rua da Hora, 722, Espinheiro

Ingressos a partir de R$ 35 no site Bilheteria Digital

Informações: @vilamadalenabotequim

"Domingo Azul", com Bruna Caram e Fios de Ouro

Quando: Domingo (10), às 17h30

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

TEATRO

"Meia Noite"

Quando: Sábado (9), às 19h

Onde: O Poste - Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla

Informações: @oposteoficial

EXPOSIÇÕES



"Nelson Leirner: Parque de Diversões"

Quando: até 10 de novembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @caixaculturalrecife



Visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos das 10h às 18h



"Como uma Pedra", do fotógrafo Isaías Belo

Quando: até 23 de novembro

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria // (81) 9 8861-7198

Visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h

"Não Pinta, mas Borda", de Manoelzinho Salustiano

Quando: até 24 de novembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do recife - Recife/PE

Visitação gratuita: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Informações: @caixaculturalrecife | Site da Caixa Cultural



"Elas Pintam o 7"

Quando: até 24 de novembro

Onde: Galeria Janete Costa (Parque Dona Lindu) - Rua Setúbal, 1023, Boa Viagem

Acesso gratuito



Visitação: de quarta a sexta-feira, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 12h às 18h

Museu das Ilusões

Quando: até 30 de novembro

Onde: Shopping Recife (Terraço de Eventos) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Ingresso a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @shoppingrecife

"Territórios Desviantes" - Exposição Coletiva

Quando: até 18 de janeiro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @galeriamarcozero // (81) 9 8262-3393 // www.galeriamarcozero.com

Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h

"Cães Devoradores", do artista Bisoro

Onde: Garrido Galeria - Rua Samuel de Farias, 245, Casa Forte

Acesso gratuito

Informações: (81) 9 9573-4867 // [email protected]



Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h; sábados, das 10h à 14h

CINEMA

"Ainda Estou Aqui"

SINOPSE: Fernanda Torres e Selton Mello estrelam novo filme. Na trama, os Paiva — Rubens, Eunice e seus cinco filhos — vivem no Rio de Janeiro, no início dos anos 1970, com o país enfrentando o endurecimento da ditadura militar. Um dia, Rubens é levado por militares à paisana e desaparece e Eunice, cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas, é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos. Baseado no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva. Direção: Walter Salles

"A Arca De Noé"

SINOPSE: A animação brasileira, protagonizada por Rodrigo Santoro e Marcelo Adnet, conta a história de Tom, um guitarrista talentoso e pragmático, e Vini, um poeta romântico e sonhador, uma dupla carismática e caótica de ratos. Quando o grande dilúvio se aproxima, apenas um macho e uma fêmea de cada espécie são permitidos na Arca de Noé. Com a ideia de um concurso de música, que vira o maior objetivo de todos eles e que faz Tom e Vini, os verdadeiros músicos da arca, se destacarem e serem requisitados. Direção: Alois Di Leo, Sergio Machado

"Operação Natal"

SINOPSE: Dwayne Johnson e Chris Evans são os protagonistas de um novo filme natalino. Depois que o Papai Noel – codinome: Das Neves – é sequestrado, o Chefe de Segurança do Polo Norte deve se unir ao mais infame caçador de recompensas do mundo em uma missão global e cheia de ação para salvar o Natal. Direção: Jake Kasdan

