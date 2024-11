A- A+

MÚSICA Márcia Felipe recebe Safadão e Raphaela Santos, em show gratuito no Classic Hall Artista manauara grava novo DVD "Retrô 2", nesta quinta-feira (14), com participações de nomes diversos da música

"Retrô 2", novo DVD da artista manaura Márcia Felipe, será gravado nesta quinta-feira (14) no Classic Hall, em Olinda.



No palco, Safadão, Solange Almeida, Raphaela Santos, Taty Girl, entre outros nomes, partiipam da gravação, com início marcado para as 20h.









Gratuito, o show vai celebrar o forró, tal qual ocorreu em 2019 com o primeiro "Retrô".



Na ocasião, e com lançamento pela Univesal Music, o DVD contou com canções como "Diga Sim Pra Mim" e "Louca", entre outras.

Além dos nomes já citados, completam o palco para gravação de "Retrô 2", Tarcísio do Acordeon, Tony Guerra e Felipão & Forró Moral.



Serviço

Gravação do DVD "Retrô 2", de Márcia Felipe

Quando: Quinta-feira (14), às 20h

Onde: Classic Hall, Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda

Acesso gratuito



Veja também

Karol G Karol G pede desculpas por sua nova música, '+57', acusada de sexualizar menores