A- A+

CARNAVAL 2025 Baile da Macuca: Xande de Pilares e Os Gilsons são atrações da festa Rachel Reis e Orquestra do Maestro Oséas completam a line-up do baile, um dos mais esperados do calendário da folia em Pernambuco

Uma das prévias mais esperadas pelo folião pernambucano, quando o assunto é farra e folia carnavalesca, o Baile da Macuca 2025 anunciou as atrações da festa em 2025, marcada para 24 de janeiro no Parador (Bairro do Recife).



Xande de Pilares, com o show "Xande Canta Caetano", além de Os Gilsons, Rachel Reis e Orquestra do Maestro Oséas são as atrações de mais uma edição da prévia, que está com ingressos à venda a partir de R$ 120 via Sympla.











Xande Canta Caetano

Com o início da turnê no último mês de junho, do álbum que celebra Caetano Veloso, será a primeira vez que Recife receberá a apresentação do sambista Xande de Pilares em versão personalizada de clássicos do cantor e compositor baiano.

Tão logo foi lançado, o álbum "Xande Canta Caetano" foi chegou ao topo da plataforma digital Spotify, ocupando o ranking mundial das estreias daquela semana.





Com mais de 3 milhões de reproduções à época, o trabalho trouxe em versão personalizada pelo artista do Morro do Turano, na Zona Norte do Rio de Janeiro, faixas atemporais de Caetano, entre elas "Luz do Sol", "Tigresa" e "Alegria, Alegria".

Serviço

Baile da Macuca 2025

Com Xande de Pilares, Os Gilsons, Rachel Reis e Orquestra do Maestro Oséas

Quando: 24 de janeiro

Onde: Parador (Bairro do Recife)

Ingressos a partir de R$ 120 via Sympla

Informações: @boidamacuca

Veja também

Música Últimos ingressos para o show de Oswaldo Montenegro, em Olinda; saiba como comprar