Xande de Pilares regrava Luedji Luna em single lançado nesta quarta-feira (2)

Ainda na estrada com "Xande Canta Caetano" - disco com o qual foi indicado ao Grammy Latino nas categorias Melhor Álbum do Ano e Melhor Álbum de Samba/Pagode - o sambista Xande de Pilares dá as caras novamente, dessa vez, em nova roupagem de música assinada por Luedji Luna e Emillie Lapa, com "Banho de Folhas".









O single, lançado nesta quarta-feira (2) nas plataformas digitais, também chega com clipe e participação de Tia Glorinha - zeladora de santo e presidente da ala das baianas do Salgueiro.







Em resgate a raízes afro-brasileiras e regada à batida do samba, Xande enaltece letra que traz como mensagem a espiritualidade - e a crença de cura e de afastamento do mal.

" (...) Mas um punhado de folhas sagradas, pra me curar, pra me afastar de todo mal"

"Banho de Folhas" tem produção musical assinada pelo próprio Xande, junto a Luciano Broa. O arranjo é de Nélio Junior.



Assim como eles, outros nomes integram o rol de parceiros que assumem, no single, instrumentos como piano, violão, baixo e bateria.

“Banho de Folhas”

(Luedji Luna e Emillie Lapa)

Foi em uma quarta-feira

Saí pra te procurar

Andei a cidade inteira

Mas, cadê você?

Cadê você?

A cidade é grande

As pessoas muitas

E eu por aí

Sem te encontrar

Vou pedir a oxalá

Oxalá quem guia

Oxalá quem te mandou

Tanta volta pra nenhuma resposta

Tanta volta pra nenhuma resposta

Tanta volta pra nenhuma resposta

Tanta volta pra a nenhuma resposta

Tanta volta pra nenhuma resposta

Tanta volta pra nenhuma resposta

Tanta volta pra nenhuma resposta

Nenhuma resposta

Mas um punhado de folhas sagradas

Pra me curar, pra me afastar de todo mal

Para-raio, bete branca, assa peixe

Abre caminho, patchuli

Para-raio, bete branca, assa peixe

Abre caminho, patchuli

