Mestre Ambrósio volta ao estúdio após 23 anos e lança o single "Pela Janela"; ouça

A volta aos palcos da formação original da banda pernambucana Mestre Ambrósio, em 2022, quase duas décadas depois de deixarem de tocar juntos, foi celebrada pelos fãs e crítica especializada como uma grande notícia para a música brasileira. Agora, em mais um sinal de que o grupo de fato se reconectou, está no ar nas plataformas digitais o single “Pela Janela”, primeira gravação lançada por eles desde o álbum “Terceiro Samba”, de 2001.

“É difícil para quem escreve, quem cria, falar da sua criação. Para mim, a música, o terreno da canção, é o do resultado. O poema se traduz, mas a poesia não. Por um segundo, você esquece esse padrão, essa coisa do encontro de duas pessoas, da coisa romântica, para chamar simplesmente para o poético. ‘O dia que o sol lhe traz no brilho o sorriso dela’. O verso guarda um pouco disso, de você olhar para a lua e pensar no luar”, comentou Sérgio Cassiano, autor da canção e um dos integrantes.



O single

Com produção musical de Mazinho Lima e Mauricio Bade, integrantes da banda, a canção foi lançada em pleno período junino fazendo jus ao gênero. Um xote com sotaque pernambucano e esmero na poesia. “Embora a figura, e o argumento parta do cantador que ama demais, ao mesmo tempo ela é toda voltada para essa figura feminina com verbos e interações a ela, que, em cada frase, guarda muita expressão poética”, detalhou Cassiano.



A faixa foi gravada em diversos home studios, no Estúdio Tamarineira, Gravações Pixilinga e no Estúdio Terreiro, com mixagem de Bruno Buarque (Estúdio Minduca) e masterização assinada por Leonardo Nakabayashi (Estúdio Banzai). Siba gravou guitarra e rabeca, Helder Vasconcelos registrou fole e ganzá, Eder "O" Rocha ficou na zabumba, Sérgio Cassiano fez vozes, triângulo, efeitos, lixa e surdo, Maurício Badé tocou agogô, Mazinho Lima gravou baixo e voz e Bruno Buarque assinou os efeitos.



O reencontro

O Mestre Ambrósio ficou quase duas décadas longe dos palcos e se reuniu, em 2022, para celebrar os 30 anos da banda e do movimento Manguebeat.



“A razão da gente estar junto é a música e eu acho que sempre será. Ou pelo menos a maior delas, a nossa base. E quando a gente começou a conversar sobre o retorno, era para saber como fazer. A vida de todo mundo mudou. A gente não estava como grupo atuando há algum tempo, as pessoas morando em cidades diferentes, mas todo mundo dentro da música”, lembra Sérgio Cassiano, que é professor no Conservatório Pernambucano de Música.



“Havia um apelo do público, chamadas de produtores, de promotores de show perguntando, um clamor geral. Uma série de energias circulando, uma conjunção de fatores que coincidiu na volta no ano de completar 30 anos de formação do grupo”, conta Cassiano.



Novo álbum?

Com a volta ao estúdio para lançar o novo single, a pergunta que não quer calar é se um álbum novo está nos planos da banda. Apesar de não confirmar, Sérgio Cassiano deixou a possibilidade no ar. “A ideia de um fonograma não estava descartada, mas também não estava incluída. Todo mundo queria conversar sobre isso naquele momento [do retorno da banda] porque, de fato, as pessoas precisavam voltar a conviver enquanto grupo. (...) Eu era um dos que instigava para gravar”, lembra o compositor.



“A gente, às vezes, quer falar por um coletivo mais há limites, eu posso falar por mim e por uma percepção mais diluída, mas ninguém pode falar por um coletivo integral. São Muitas cabeças, são paralelos, equivalentes às vezes, às vezes, não. Democraticamente falando, você tem que respeitar o ritmo do grupo, você tem que respeitar a música, inclusive, que é um exercício de democracia constante”, pondera Sérgio Cassiano.

Ficha Técnica

"Pela Janela" (autor: Sérgio Cassiano)

Gravado por Mazinho Lima e Maurício Badé no Estúdio Tamarineira e mais Siba em Gravações Pixilinga e Hélder Vasconcelos no Estúdio Terreiro.

Mixado por Bruno Buarque no Estúdio Minduca

Masterizado por Leonardo Nakabayashi no Estúdio Banzai

Siba - guitarra e rabeca

Helder Vasconcelos - fole e ganzá

Eder "O " Rocha - zabumba

Sérgio Cassiano - vozes, triângulo, efeitos, lixa e surdo

Maurício Badé - agogô

Mazinho Lima - baixo, voz

Bruno Buarque - efeitos

Produzido por Maurício Badé e Mazinho Lima



Agenda de shows de Mestre Ambrósio:

30/06- São João do Recife - Patio de São Pedro

21/07- Festival 90s Marina da Glória (RJ)

26/07- Casa Natura Musical (SP)

27/07 - Férias no Dragão, Dragão do Mar (Fortaleza)

