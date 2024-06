Lucas Crasto lança o álbum "Sala de Estar", fechando a sua "Trilogia do Amor"

A- A+

O cantor, baixista e compositor pernambucano Lucas Crasto lançou nas plataformas digitais o seu novo álbum "Sala de Estar", que fecha o que ele chama de "Trilogia do Amor". A nova obra é o terceiro capítulo da “Trilogia do Amor” de Lucas e conta com a participação apenas de artistas de Pernambuco.



Com oito músicas, “Sala de Estar” foi produzido pelo próprio artista (conheça Lucas Crasto), que também assina as composições. O artista também participou das gravações do contrabaixo, instrumento de mais intimidade em sua carreira musical.

“Este álbum celebra o amor próprio. ‘Sala de Estar’ concentra-se no amor próprio. Cada faixa é um convite para a introspecção e autoconhecimento. Esse disco também é um reflexo da minha jornada artística. Por meio do álbum, convido todos e todas a uma jornada de autodescoberta, celebração do amor e resiliência”, define.

Sobre "Sala de Estar"

O álbum foi gravado no estúdio da sua casa, "A Fábrica de Canções", de maneira independente. As canções levam os seguintes títulos: "Sala de Estar" (Lucas Crasto); "Canção do Coração Seguro" (Lucas Crasto), "O Amor é Tudo" (Lucas Crasto) ; "Entre Aberta" (Lucas Crasto/Bernardo Valença) ; "O Velho e o Tempo" (Lucas Crasto/Bernardo Valença); "Hino da Luz" (Lucas Crasto); "Um Sem Você" (Lucas Crasto/Claudio Noah); "Estável" (Lucas Crasto), respectivamente.

A maioria absoluta das faixas marca a presença feminina. Lucas dos Prazeres e Thiago Hoover são as participações masculinas, com a voz em "O Amor é Tudo" e “Hino da Luz”, respectivamente. Mayara Pêra ("Entre Aberta"), Vanessa Oliveira ("Um Sem Você"), Yngrid Bittencourt (todas as músicas, exceto "Um Sem Você", “Hino da Luz”), Gabi Melo (todas as músicas, exceto "Um Sem Você", “Hino da Luz”) e Luísa Pérola (todas as músicas, exceto "Um Sem Você", “Hino da Luz”) envolvem ainda mais o álbum.

Também na parceria musical, estão Ebel Perrelli (bateria - todas as músicas), Romero Medeiros (piano, órgão e synths - todas as músicas), Íkaro Lima (guitarra - "Um Sem Você", "Estável"), Getúlio Araújo (trompete - "Entre Aberta", "Estável"), Bolo Brow (trio de conga - "Estável"), Neris Rodrigues (trombone - "Entre Aberta", "Estável"), Angelo Lima (clarinete - "O Velho e o Tempo"), Braulio Araujo (baixo de 6 cordas - “O Amor é Tudo”), Ingrid Guerra (flauta transversal - "Canção do Coração Seguro"), Filipe de Lima (Baixo em “Hino da Luz”) Felipe Costa (sanfona - "Canção do Coração Seguro"), Lucas dos Prazeres (percussão - "Canção do Coração Seguro") e Thiago Hoover (guitarra e Vocais - “Hino da Luz”).

O coral está entre os destaques do álbum, com Camomila Boudoux, Dante de Moraes, Gabriela Barbosa, Gabriela Melo, Gustavo Arruda, Ligiane Tavares, Letícia Rocha, Maju Fonseca, Marcito Barros, Matteo Lopes, Osmar Barbosa, Thais Neves, Thiago Augusto, Tiago Barros, Vinicius Nogal e Wellington Gomes.

A equipe técnica é formada por Lucas Crasto (direção executiva, produção musical e arranjo), Albérico Júnior (mixagem e masterização), André Macambira (captação do coral), Duda Coutinho (fotografia e direção de fotografia) e Daniel Lima (assessoria de imprensa).

Os primeiros álbuns do recifense Lucas Crasto — "A Melodia que se Parece com Você" (2022) e "Amanhar" (2023) — exploraram o amor ao outro (Eros) e o amor em si (Filia), respectivamente, enquanto “Sala de Estar” traz a reflexão sobre o amor próprio, enfatizando a importância da autoaceitação e do autoconhecimento.

“A trilogia musical é uma exploração profunda das diferentes dimensões do amor. ‘A Melodia que se Parece com Você´ é focado no amor romântico e ao outro e o ´Amanhar (2023)´ é um álbum sobre o amor em si e o amor como um elemento essencial da vida. A trilogia culmina nas facetas do amor”, pontua.

Autodidata, Lucas Crasto é compositor, baixista, cantor e produtor musical. Atualmente, continua nos palcos e projetos com André Macambira, Bia Marinho, Em Canto e Poesia, grupo OLO – Orquestra Latino Olindense, Laís Senna, Vertin Moura e Gustavo Arruda. Como músico, esteve em festivais como Guitar Player Festival Recife (2011), Festival MPB Recife (2014), PERCPAN (2017), Festival de Inverno de Garanhuns - FIG (últimas 15 edições), Flores Astrais (2017), Pré-Amp, Bateragir (todas as edições), RecBeat etc.

Carreira

Para além desse cenário, o músico acompanhou artistas nacionais: o conterrâneo Tibério Azul (em turnês e programas da TV Globo), Raimundo Sodré, Lucinda, Emílio Santiago, Zeh Rocha, Israel Filho, Luciano Magno, André Rio, Fagner, Fafá de Belém, João Silva, Derico Alves, Xero no Cangote, Andreza Formiga e Xico Bizerra.

Vale destacar que ele também é o criador e executor do projeto "A Fábrica de Canções" desde 2017, onde reúne mais de 50 vídeos com composições autorais e participações de artistas pernambucanos e de outros estados. Lucas produziu discos e singles de vários artistas da cena.

Em sua trajetória artística, Lucas Crasto participou do projeto Natureza Sonhadora - Tributo a Accioly Neto em 2019, produzindo e cantando “O Trem e o Sol”, além da produção da faixa “Maria Maravilha”, cantada pela filha do autor, Talitha Accioly. Ele também realizou a produção da trilha sonora da websérie “A Maior História de Amor em Linha Reta do Mundo”, sendo indicado a melhor design de som e melhor trilha sonora. Já ganhou o prêmio de melhor trilha sonora do festival Rio Webfest 2022.

Como produtor musical, dirigiu o espetáculo de lançamento do artista Gustavo Arruda, em 2022, no Teatro Santa Isabel, Recife/PE, e arranjou e compôs a trilha sonora do espetáculo “Pedras, Flor e Espinhos” da ACA Produções. O musical teve sua estreia no 29º Janeiro de Grandes Espetáculos (JGE), em 2023. Na ocasião, a trilha sonora concorreu a melhor de todo o JGE, além do espetáculo ter recebido o prêmio de melhor do JGE 2023.

Ficha técnica

Direção executiva, produção musical e arranjo: Lucas Crasto @lucascrasto

Mixagem e masterização: Albérico Júnior @alberico.junior.f

Captação do coral: André Macambira @andremacambira

Fotografia e direção de fotografia: Duda Coutinho @dudafcoutinho

Assessoria de imprensa: Daniel Lima @daniel_sal94

Músicos

Voz, baixo e programação: Lucas Crasto

Bateria: Ebel Perrelli (todas as músicas) @ebelperrelli

Piano, órgão e synths: Romero Medeiros (todas as músicas) @romero.medeiros30

Guitarra: Íkaro Lima ("Um Sem Você", "Estável") @ikaro_lima

Trompete: Getúlio Araújo ("Entre Aberta", "Estável") @getulioaraujotrp

Trio de conga: Bolo Brow ("Estável") @bolobraw

Baixo de 6 cordas: Braulio Araujo ("O Amor é Tudo”) @braulioaraujos

Percussão: Lucas dos Prazeres ("Canção do Coração Seguro") @lucasdosprazeres

Trombone: Neris Rodrigues ("Entre Aberta", "Estável") @neris.rodrigues

Clarinete: Angelo Lima ("O Velho e o Tempo") @angelolima.sf

Flauta transversal: Ingrid Guerra ("Canção do Coração Seguro") @ingrid7

Sanfona: Felipe Costa ("Canção do Coração Seguro") @felipecosttafc

Vozes

Yngrid Bittencourt (todas as músicas, exceto "Um Sem Você") @_yngridbitencourt

Gabi Melo (todas as músicas, exceto "Um Sem Você") @oxegabimelo

Luisa Pérola (todas as músicas, exceto "Um Sem Você") @luisaperolaoficial

Mayara Pêra ("Entre Aberta", "O Velho e o Tempo") @nopedepera

Vanessa Oliveira ("Um Sem Você") @oxentevanessa_

Lucas dos Prazeres ("O Amor é Tudo")

