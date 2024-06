Jão lança álbum na véspera do Dia dos Namorados e avisa: "Vou passar o dia namorando"

A- A+

Não foi à toa que Jão lançou o álbum "Supernova" na última terça-feira (12), véspera do Dia dos Namorados. Questionado por fãs nas redes sociais, o cantor paulista, de 29 anos, ressalta que escolheu essa data justamente porque não queria ter trabalho nesta quarta-feira (12).

"O Jão precisava lançar essas músicas um dia antes do Dia dos Namorados?", questionou um seguidor do artista, por meio do X (antigo Twitter). Ao que ele respondeu: "Sim, porque vou passar o dia namorando".

Jão é namorado de Pedro Tófani, também de 29 anos. Os dois se conhecem desde os tempos da faculdade, quando estudavam publicidade, na Universidade de São Paulo (USP). Junto com outro amigo, Renan Augusto, criaram a empresa UFO Sounds, especializada em gerenciamento artístico e, atualmente, desempenham essas funções para o artista.

Na sociedade, Pedro Tófani atua como diretor criativo. É dele a direção de shows e clipes, de hits como “Pilantra”, parceira do artista com Anitta, e “Idiota”. E mais. Pedro também é “muso inspirador” para várias canções do cantor, como o próprio já revelou.

O relacionamento de ambos já passou por idas e vindas e começou em 2019. Na época em que o cantor estourou no Brasil com o álbum "Pirata", o namoro estava terminado. Inclusive os trabalhos "Anti-herói" e "Pirata" foram construídos nas vivências de Jão e Pedro, do sofrimento do término à superação.

Em 2019, o cantor chegou a chorar durante um show e pediu desculpas a Pedro, quando estava estava cantando a faixa “Nota de Voz 8”, ele trocou o verso “me desculpa mesmo” por “me desculpa Pedro”. Já em 2022, durante o "MTV Miaw", Jão cantava “E eu ainda gosto dela”, do Skank, quando trocou a letra e colocou um "E eu ainda gosto dele".

As demonstrações públicas de carinho parecem ter dado certo. Jão e Pedro estão mais firmes do que nunca. Num show recente no Allianz Parque, o cantor interrompeu a apresentação para dar um beijão no namorado.

