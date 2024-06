Leandro Karnal se declara ao marido no Dia dos Namorados

Na manhã desta quarta-feira (12), o historiador Leandro Karnal abriu o coração em declaração para seu marido, Vitor Fadul, em celebração ao Dia dos Namorados, em um texto regado à filosofia e pensamentos sobre o amor.

"No livro A Arte de Amar, Erich Fromm afirma que 'O amor imaturo diz: eu te amo porque preciso de ti. O amor maturo diz: eu preciso de ti porque te amo'. Drummond chegou a dizer que amor é privilégio de maduros. O mineiro também afirma que "Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Sinto assim: é preciso saber algo sobre si para poder se entregar a outra pessoa. A paixão é fácil, o amor é sempre um desafio. Amar implica coragem A data é comercial, o sentimento é genuíno. Feliz dia dos namorados para todas as pessoas. Vitor Fadul: muito obrigado! O primeiro quinquênio foi de arrasar. Hoje é dia da próclise sincera: Te amo", publicou Karnal em seu perfil no Instagram.