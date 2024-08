A- A+

POESIA Miró da Muribeca é reverenciado no "Dia do Alegrismo", seu aniversário Seis de agosto marca o nascimento do poeta recifense, que faria 64 anos, e terá programação em celebração à sua memória hoje (6), sexta (9) e domingo (11)

“Apesar dos efeitos colaterais, o amor ainda é o melhor remédio”, disse o poeta. Poeta que também falava do Recife, do seu cotidiano e das suas mazelas, com boas doses de acidez e bom humor, assim como falava de amor, de Deus, e que também carregava existencialismo nos seus escritos.

José Flávio Cordeiro da Silva, o Miró da Muribeca, é marca indelével do Recife e das suas ruas. Autor de 17 livros e um dos mais originais performers da sua poesia, ele faria 64 anos hoje (6), data que, em sua homenagem, foi instituída como Dia do Alegrismo, e faz parte do calendário oficial de eventos do Recife.

Para celebrar a memória e a obra de Miró - e o Dia do Alegrismo -, uma série de atividades artísticas acontece no Recife, gratuitamente, não só hoje, mas, se estendendo até o fim da semana, com recital, sarau, oficinas, contação de histórias, exibição de filmes, teatro, roda de conversa e show.

Memória

Uma edição dessa celebração à memória de Miró foi realizada no ano passado, de forma independente. Desta vez, o evento é viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, via Prefeitura do Recife, e é realizado pelo Museu de Artes Afro-Brasileiras Rolando Toro (Muafro), em parceria com a produtora Três de Copas e a Candiero produções.

“Um compromisso que a gente adotou de celebrar, todo 6 de agosto, a memória de Miró. A gente entende a grandeza dele, um poeta preto e periférico, que, de maneira genial, fazia, com suas performances, tanto as pessoas rirem como as pessoas pensarem, refletirem e se enxergarem na cidade do Recife, que era o cenário da sua poesia”, diz Auríbio Farias, um dos nomes à frente das celebrações, através do Muafro.

A programação de hoje (6) começa às 13h, com oficinas de poesia e contação de história para estudantes da Escola Porto Digital, no Bairro do Recife. Participam o poeta Gleison Nascimento, com a oficina “A poesia, o corpo, a rua”; a poeta Odailta Alves, com "Poesia Ancestral: “Nossos versos vêm de longe" ; e o ator Plínio Maciel, com a contação de história “Saca Miró?”

Cinema

A partir das 20h, a programação migra para o bar Super 8, na Rua Mamede Simões, bairro de Santo Amaro. Lá, haverá a exibição de filmes que se relacionam com Miró e sua obra: “Miró: Preto, Pobre, Poeta e Periférico” (22’01”), “Janela de ônibus” (1’27’’), “Nosso povo” (12’40’’), “O homem do cartaz em branco” (0’32), “Onde estará Norma?” (23’29’) e “Não deixa uma poesia para amanhã” (3’58’’).

Participam da sessão amigos de Miró, como Wilson Freire, Cida Pedrosa e Cannibal, e o grupo Magiluth, que também terá exibido o teaser “Miró: Estudo Nº2 (5'03”)”, do espetáculo que começa nova temporada no Recife nesta quinta (8), no Teatro Marco Camarotti, Sesc Santo Amaro.

Mais celebração

“Miró era muito versátil e sempre se conectava com as demais artes. Já fez participação em filmes e protagonizou outros, abriu festivais de música e sua obra já foi adaptada para o teatro. A festa, então, só reforça esse caráter múltiplo dele e de sua obra”, diz o escritor Wellington de Melo, que participou da curadoria do evento e está finalizando a biografia de Miró, que será lançada pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe).

A festa continua na sexta (9), às 19h, com as poetas Flávia Gomes, Renata Santana e a cordelista Susana Morais, realizando o Sarau H2love (inspirado em poema de Miró), no Muafro. No domingo (11), às 15h, também no Muafro, acontece uma roda de conversas com Silvana Menezes e Suzana Moraes, mediação da atriz Daniela Câmara.

A programação se encerra a partir das 16h, em frente à estátua de Miró, na av. Rio Branco, Bairro do Recife, com recital o "Apesar dos efeitos colaterais o amor ainda é o melhor remédio”, que reunirá as Violetas da Aurora e Vozes Femininas e, na sequência, show de Isaar e Afonjá.

SERVIÇO

Dia do Alegrismo - aniversário de 64 anos de Miró da Muribeca

Oficinas de poesia e contação de história

Quando: terça (6), 13h às 16h30

Onde: Escola Porto Digital - Av. Rio Branco, 193, Bairro do Recife - Recife/PE

Acesso gratuito

"De Muribeca ao centro" - Exibição de filmes com e sobre Miró

Quando: Terça (6), 20h

Onde: Bar Super8 - Rua Mamede Simões, 144/Loja 11, Santo Amaro - Recife/PE

Acesso gratuito

