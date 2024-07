A- A+

Evento Sessão de cinema com convidados marca o aniversário do poeta Miró, no Bar Super 8 Na terça-feira, dia 6 de agosto, às 20h, serão exibidos curtas que trazem Miró no protagonismo com convidados como o Grupo Magiluth, escritores e amigos do poeta

Na próxima terça-feira, 6 de agosto, é dia do poeta que, segundo a astrologia, nasceu Leão com Leão, como ele mesmo gostava de dizer. É dia de João Flávio, filho de dona Joaquina, aquele que ultrapassou as pontes e rios do Recife para ganhar o mundo com sua lírica e se transformar no eterno Miró.



Para homenagear o seu legado, uma grande celebração acontecerá no Bar Super 8, na Rua Mamede Simões, no Recife, com exibição de curtas que apresentam a performance única do artista nascido no bairro da Muribeca.



A noite também contará com a presença do Grupo Magiluth, que retorna com nova temporada do espetáculo Miró: Estudo Nº2, no dia 8 de agosto, além de outros artistas, escritores e amigos do aniversariante.





Dia Municipal do Alegrismo

A sessão faz parte da programação do Dia Municipal do Alegrismo, data criada para celebrar a obra e legado de Miró e que faz parte do Calendário Oficial de Eventos do Recife. A atividade é aberta ao público e começa às 20h, com mediação do jornalista Marcus Iglesias.

Na ocasião, serão exibidos os curtas: Miró da Muribeca - Janela de ônibus (1’27’’), Miró da Muribeca - Nosso povo (12’40’’), Miró da Muribeca - O homem do cartaz em branco (0’32), Miró da Muribeca - Onde estará Norma? (23’29’’, com produção, reportagem e edição por Bárbara Cristina, Jacqueline Granja e Patricia Gomes) e Miró da Muribeca - Não deixa uma poesia para amanhã (3’58’’).

Na manhã do domingo 31 de agosto de 2022, aos 61 anos, no Hotel Central, no Recife, Miró da Muribeca nos deixou. João Flávio Cordeiro da Silva, que ficou conhecido mesmo pelo nome artístico, vivia de poesia.



E sua arte versava sobre as injustiças sociais e o cotidiano da rua na cidade, uma poesia brutal, o incômodo necessário, mas muitas vezes apresentada com bom humor. Quem teve o privilégio de assisti-lo e ouvi-lo nunca vai esquecer da sua performance inigualável e visceral.

O poeta recifense é um dos maiores da contemporaneidade no Brasil, com cerca de 15 livros publicados e traduzidos para outras línguas. Seu legado é tamanho que Miró é um dos autores presentes na exposição permanente no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, logo na abertura, como quem recepciona e apresenta o visitante para seu universo particular.



Neste ano, uma estátua em sua homenagem foi inaugurada na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, como parte do Circuito da Poesia, que homenageia outras 20 personalidades da literatura e da música na capital pernambucana.



Para Vinicius Costa, sócio do Bar Super 8, será uma alegria enorme receber no um encontro que reflete a grandiosidade do legado de Miró. O espaço está há dois anos na luta diária se colocando como um ponto de encontro democrático e de debates sobre o cinema, mas sempre aberto para o diálogo com as outras linguagens artísticas.

“Ter essa homenagem e a participação de nomes tão importantes para a cultura pernambucana é algo que muito nos orgulha, porque acreditamos na cultura e na arte como ferramentas de transformação social e de questionamentos sobre o mundo que vivemos, que era exatamente o que Miró fazia e ainda faz com suas poesias", destaca Vinicius Costa.

Um dos convidados para a sessão, o Grupo Magiluth, que em 2024 comemora 20 anos de trajetória, retorna com nova temporada do espetáculo Miró: Estudo Nº 2, no Teatro Marco Camarotti (Sesc Santo Amaro). As sessões terão início no dia 8 de agosto, e seguirão acontecendo até o dia 18 do mesmo mês, de quinta à sábado, às 20h; e aos domingos, às 17h.

Com estreia no ano passado, a montagem convida o público a mergulhar no mundo do poeta. Desde a ideia inicial até a primeira apresentação, foram anos de um longo processo de pesquisa e interação com o próprio Miró, na época em que o Magiluth fazia uma residência artística no Edf. Texas, no bairro da Boa Vista.

Neste período, o grupo e o poeta passaram a ter uma convivência intensa e afetuosa, que influenciou diretamente na ideia e na construção da peça. “Poder voltar em 2024 com um trabalho em homenagem a ele, nos dá uma sensação muito firme de que o poeta se eternizou e quem é eterno nunca morre”, celebra o ator Mário Sergio Cabral, integrante do Magiluth.

Sobre Miró

Miró da Muribeca (1960-2022) nasceu como João Flávio Cordeiro da Silva, e seu nome artístico foi inspirado no jogador de futebol Mirobaldo, dos anos 1970. Sua terra natal é o bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, que inspirou bastante a trajetória do poeta.

Importante nome da literatura marginal, Miró dedicou-se a contar histórias sobre a vida de quem vivia na periferia do Recife. Um cronista nato, que denunciava as condições às quais a população era submetida, mas também falava de amor e saudade com muita propriedade e numa performance que emocionava qualquer pessoa.

Bar Super 8

O espaço cultural tem se destacado na cena recifense como um ponto de encontro democrático para quem faz o cinema pernambucano acontecer, se colocando com um local aberto para todos os públicos e propostas de narrativas que queiram ser apresentadas. Tudo isso no meio da rua, em pleno centro do Recife.

Com o projeto Encontro do Cinema, nos últimos sete meses o Bar Super 8 promoveu mais de 50 sessões, de forma democrática e participativa, com a presença de nomes consagrados do audiovisual pernambucano, mas sempre em diálogo com jovens promissores da sétima arte no estado.

Neste período, foram exibidas mais de 250 obras a partir de uma curadoria que busca valorizar a diversidade de abordagens e de realizadoras e realizadores que queiram apresentar seus trabalhos e debater com o público sobre a construção das obras.

SERVIÇO:

Encontro do Cinema - Sessão especial Eterno Miró

6 de agosto de 2024 (terça-feira), a partir das 20h

Bar Super8 (Rua Mamede Simões, 144 - Loja 11 - Santo Amaro, Recife-PE)

Gratuito

Mais informações: (81) 99997-1100 | @barsuper8

