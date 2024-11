A- A+

Festival Monsters of Rock: ingressos já estão à venda; veja valores, como comprar e a programação completa Festival vai acontecer em abril do ano que vem, no Allianz Parque

No dia 19 de abril do ano que vem, o Allianz Parque, em São Paulo, vai abrigar um dos eventos mais aguardados para quem é fã de rock no Brasil. As bandas Scorpions, Judas Priest, Europe, Savatage, Quensrÿche, Opeth e Stratovarius compõem o line-up da próxima edição do Monsters of Rock.

Comemorando 30 anos no Brasil, o festival abriu venda de ingressos nesta sexta-feira (1). O preço dos bilhetes varia entre R$ 240 (meia entrada na Cadeira Superior) e R$ 2.800 (inteira no VIP Backstage Mirante). A venda acontece pelo site da Eventim.

Veja mais informações do Monsters of Rock a seguir.

Quanto custa o ingresso do Monsters of Rock 2025?

Cadeira superior — R$ 480,00

Pista — R$ 680,00

Cadeira Inferior — R$ 780,00

Pista Premium — R$ 1.180,00

Fanzone Cadeira Inferior — R$ 2.000,00

Fanzone Pista Premiu — R$ 2.400,00

Backstage Mirante — R$ 2.800,00

Como comprar ingresso para o Monsters of Rock 2025?

Os ingressos são vendidos no site www.eventim.com.br/monstersofrock2025.

Também é possível comprar presencialmente na bilheteria do Allianz Parque. Rua Palestra Itália, 200 – Portão A – Perdizes - São Paulo. De terça a sábado, das 10h às 17h.

O parcelamento em até quatro vezes, sem juros nas compras online e na bilheteria, e em até 10 vezes, com juros apenas nas compras online.

Meia entrada estudante e meia entrada idoso é limitada a uma por CPF.

Quem vai tocar no Monsters of Rock 2025?

Scorpions

Judas Priest

Europe

Savatage

Quensrÿche

Opeth

Stratovarius

Outros festivais a caminho

C6 FEST - Foi anunciadaa programação completa da terceira edição do C6 Fest, festival de música que ocupa o Parque Ibirapuera entre 22 a 25 de maio do 2025. Além das atrações anteriormente anunciadas (os grupos Air, Pretenders e Wilco), o C6 contará, entre os destaques, com o guitarrista americano Nile Rodgers e seu grupo Chic, a cantora paquistanesa ganhadora do Grammy Arooj Aftab, a sensação disco-punk do começo dos anos 2000 Gossip, o mestre do jazz etíope Mulatu Astatke e novidades do rock britânico como The Last Dinner Party e English Teacher.

Lollapalooza - O Lollpalooza vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de março do ano que vem, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Alanis Morissette e Shawn Mendes estão entre as atrações. Os ingressos variam entre R$ 1 mil e R$ 4.913.

Veja também

POLÊMICA Família de Marília Mendonça aciona Justiça após fast-food citar cantora em decoração de Halloween