CURIOSIDADES Saiba o que é ''Brat'', termo redefinido por Charli XCX e palavra do ano por dicionário Collins O álbum homônimo alcançou o primeiro lugar no Reino Unido e o terceiro nos EUA

"Brat", a palavra redefinida pela cantora Charli XCX e adotada por apoiadores da candidata presidencial dos EUA Kamala Harris, foi nomeada na sexta-feira como a Palavra do Ano de 2024 pelo dicionário Collins.

''Brat" foi o nome do sexto álbum da cantora britânica, e o termo agora passou a representar uma "atitude confiante, independente e hedonista", afirmou o Collins, em vez de simplesmente ser usado para se referir a uma criança mal comportada.

"Inspirado pelo álbum de Charli XCX, 'brat' se tornou uma das palavras mais comentadas de 2024", disse o dicionário britânico em comunicado. "Mais do que um álbum de grande sucesso, 'brat' é um fenômeno cultural que ressoou com pessoas globalmente, e o 'brat summer' se consolidou como uma estética e um estilo de vida", acrescentou.

A pop star de 32 anos, cujo nome verdadeiro é Charlotte Emma Aitchison, descreveu a típica "brat girl" como alguém "um pouco bagunceira, que gosta de festejar, talvez diga algumas besteiras às vezes, que se sente bem consigo mesma, mas que também pode ter uma crise, e meio que festeja através disso".

Em julho, ela tuitou que "Kamala É brat", em referência à vice-presidente dos EUA, o que levou a candidata a usar sua música "365" em um de seus vídeos no TikTok. A conta de campanha de Kamala também foi reestilizada com uma foto em verde-limão no estilo da capa do álbum "Brat". O álbum alcançou o primeiro lugar no Reino Unido, sua terra natal, e o terceiro nos EUA.

