Lexa sofre assalto em São Paulo e é protegida pela avó; entenda

A quinta-feira (31) foi de fortes emoções para a cantora Lexa. Poucas horas depois de anunciar que gravidez em postagem nas redes sociais, a artista de 29 anos sofreu uma tentativa de assalto em São Paulo, após participar de um programa do SBT, e foi protegida por sua avó, segundo publicou o Portal G1.

Segundo a matéria, Conceição Araújo usou o próprio corpo para proteger a neta durante a ação dos criminosos. Criminosos em uma motocicleta abordaram o motorista da van e o forçaram a encostar no acostamento. Em seguida, outros criminosos apareceram de carro, relatou o motorista da van ao G1.



Lexa havia participado da gravação do programa "Sabadou", do SBT e, voltando para o hotel na van da emissora, foi abordada por quatro suspeitos armados.



De acordo com a apuração do G1, os ladrões teriam desistido da ação ao ver a cantora e a avó dentro da van da emissora. "A dona Conceição quando viu, mandou a Lexa se abaixar e ficou na frente dela protegendo a neta. Foi até uma situação honrosa de ela botar a vida dela pela neta. Sem palavras", relatou o motorista ao G1.



Gravidez

Na quinta-feira (1), a cantora compartilhou, em seu perfil do Instagram, a notícia de sua gravidez com o ator Ricardo Vianna, de 32 anos. Lexa afirmou que este era o "seu maior sonho" e descreveu a gestação como uma benção. "Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado", comentou ela.



Lexa e Ricardo Vianna iniciaram o relacionamento em outubro de 2023, um mês após a cantora se separar de MC Guimê. Eles noivaram em fevereiro deste ano. Esse será o primeiro filho da cantora. Já Ricardo é pai de Cecília, 9 anos.



A cantora compartilhou um vídeo com o marido e de sua reação ao resultado do teste e outro com suas amigas reagindo à notícia.





