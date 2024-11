A- A+

Famosos De Gisele Bündchen a Viih Tube, veja as famosas que, assim como Lexa, estão grávidas Grávida de seu primeiro filho, com o ator Ricardo Vianna, a cantora se junta a outras celebridades; veja lista

Lexa está à espera de seu primeiro filho. A cantora anunciou a gravidez em uma publicação no Instagram ao lado do noivo, Ricardo Vianna, afirmando que este é um sonho realizado. Assim, a artista de 29 anos se junta a uma lista formada por várias outras celebridades, que têm compartilhado o diário da espera com os seguidores nas redes sociais.







Veja a seguir.

Lexa

A cantora Lexa, de 29 anos, anunciou que está grávida na quinta-feira (31). O pai da criança é o ator Ricardo Vianna, de 32, com quem oficializou noivado em fevereiro deste ano. Em uma publicação, a artista afirmou que este era o seu maior sonho e classificou a gestação como uma benção. “Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado”, afirmou ela sobre o seu primeiro filho. “Filho(a) mamãe pediu muito pra Deus que você viesse, e hoje, mamãe só louva à Deus pela sua vida.”



Lexa anuncia gravidez ao lado do noivo, Ricardo Vianna // Instagram/Reprodução

Gisele Bündchen

Nesta semana outra a anunciar gravidez foi Gisele Bündchen, que está à espera do seu terceiro, aliás, e o primeiro com o namorado Joaquim Valente. A übermodel namora o instrutor de jiu-jítsu desde junho do ano passado, alguns meses depois de se divorciar oficialmente do ex-jogador Tom Brady. Inicialmente, ela negou que estava se relacionando com o instrutor de jiu-jítsu. Confirmou o namoro apenas em março deste ano, em uma entrevista ao jornal The New York Times.



Web comemora primeiro filho ‘100% brasileiro’ de Gisele Bündchen, grávida de Joaquim Valente — Foto: Reprodução

Sabrina Sato

Em meados de setembro passado, Sabrina Sato anunciou que está grávida de Nicolas Prattes, seu noivo desde setembro. A apresentadora, que tem 43 anos, confirmou, via assessoria de imprensa, que está com uma “gestação ainda em estágio inicial”. Em nota, afirmou que “por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem”. O ator será papai de primeira viagem. A artista já é mãe de Zoe, de 5 anos (fruto do casamento que teve com o ator Duda Nagle, encerrado em março do ano passado).





Sabrina Sato e Nicolas Prattes — Foto: Reprodução Instagram

Lorena Maria

Em agosto, a influencer Lorena Maria anunciou, junto com MC Daniel, que está grávida do funkeiro, com quem vive um romance desde abril desde ano. “Eu vou ser pai, maior sonho da minha vida vai ser realizado”, disse o “falcão do funk” na publicação feita em parceria com a amada. Assim, ele vai cumprir a meta que tinha ainda para este ano: tornar-se pai. Semanas antes, a também empresária havia comentado rumores que circulavam na web de que estaria grávida com um “que viagem é essa?”.





MC Daniel e Lorena Maria — Foto: Reprodução Instagram

Graciele Lacerda

Em meados de julho, Graciele Lacerda anunciou que está à espera de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o sertanejo Zezé di Camargo. O casal já esperava há muito tempo pela criança. A jornalista, de 43 anos, começou o processo para engravidar quatro anos atrás — isso porque o sertanejo, de 62, é vasectomizado. O cantor, aliás, revelou no ano passado que ele e a mulher tentavam, havia meses, gerar uma criança por meio de uma Fertilização In Vitro (FIV). “O nosso milagre”, escreveram os dois, em post nas redes sociais sobre o futuro bebê.





Graciele Lacerda espera o primeiro filho com Zezé Di Camargo — Foto: Reprodução Instagram

Viih Tube

Em abril deste ano, Viih Tube foi outra famosa a anunciar que está grávida. A influencier, casada com o também ex-BBB Eliezer. “Depois de três meses tentando, vimos o positivo. Já estamos com 12 semanas”, contou a influenciadora nas redes sociais. O casal também é pai de Lua, de 1 ano. “Eu estou tão mais leve, como é diferente (a gravidez do) segundo”, disse ela, em uma publicação.

Eliezer e Viih Tube esperam o segundo filho — Foto: Reprodução/Instagram

